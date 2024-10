Bei der letzten Saukirbe wurde die Erntekrone sehr vermisst. Einmal war es Corona, dann ein Sommer, in dem sich die Früchte nicht so entwickelten wie es nötig war. Die Ähren ließen einfach die Köpfe hängen und waren nicht verwertbar.

Anfang des Jahres beschloss das Orga-Team mit Gerlinde Müller, Carina Bold, Karin Bernhardt, Manuela Hezel, Siggi Kohler und Tobias Fischinger dass in diesem Jahr der Wagen mit der Erntekrone den Kinderumzug unbedingt bereichern soll.

Das Problem war das gleiche wie bei den Rüben für den Rübengeisterumzug, in Göllsdorf war das nötige Material nicht zu finden. Also machte sich Gerlinde Müller auf die Suche. Über ihren Sohn Andreas und einen Arbeitskollegen kam man mit Tobias Werner zusammen. Dieser bewirtschaftet in Dunningen ein größeres Getreidefeld und war sofort bereit, dem Göllsdorfer Saukirbeteam aus der Patsche zu helfen.

Viele fleißige Hände ließen die Erntekrone entstehen

Jetzt musste man nur noch auf den richtigen Erntezeitpunkt zu warten. Karin Bernhardt mit ihren Töchtern Fanny und Luna, Manuela Hezel mit Sohn Mike, sowie Carina Bold und Gerlinde Müller standen zum „Ernteeinsatz“ bereit.

Der erste Schritt war getan. Nach der „Zwischenlagerung“ der Ähren im Göllsdorfer Schulhaus wurde eine Blitzumfrage gestartet, um Mitarbeiter zur Kronengestaltung zu gewinnen. So ließen viele fleißige Hände die Erntekrone entstehen. Sigrid Stern und Christa Knapp-Pingel befestigten geschickt die Ährensträußchen, die zuvor in geselliger Runde gebunden wurden.