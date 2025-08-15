Gökay Akbulut: Vorfall mit VfB-Fans im Zug: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

Was sich im Januar in einem Zug von Heidelberg nach Stuttgart zwischen der Linke-Politikerin und VfB-Fans abgespielt hat, beschäftigt weiterhin die Ermittlungsbehörden.
Der Bundestag hat Anfang Juni die Immunität der baden-württembergischen Abgeordneten Gökay Akbulut (Linke) aufgehoben. Der Beschluss wurde zur „Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens“ gefasst und fiel einstimmig. Gegen die 42-Jährige aus dem Wahlkreis Mannheim wird auch weiterhin ermittelt. Das teilt die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit. Details nennt sie nicht.