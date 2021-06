Narrenzunft Erzingen verkauft 220 Grillhähnchen als "Göckele to go"

2 Die für den Grill Verantwortlichen mit dem Vorsitzenden Joachim Schairer (links) sind für den Ansturm gerüstet. Foto: Breisinger

Seit langem ist das alljährlich Ende Juni stattfindende "Göckelefest" des Erzinger Narrenvereins "Pflommasäck 1998" ein fester Bestandteil im umfangreichen Vereinskalender, der auch bei der Bevölkerung stets großen Anklang findet.

Balingen-Erzingen - Mit dem Frühschoppen und dem traditionellen Auftritt des örtlichen Musikvereins ist beim "Göckelefest" immer eine Menge geboten. "Bei diesem optimalen Wetter wäre es ein richtig schönes Fest geworden", bedauert der Vorsitzender der "Pflommasäck", Joachim Schairer. Doch in diesen Zeiten ticken die Uhren bekanntlich anders, und so entschied sich der Verein mit "Göckele to go" für eine Light-Version des Fests, das von der Bevölkerung immer hervorragend angenommen wird.

Insgesamt 220 Grillhähnchen wurden nach Vorbestellung abgeholt, die größte Bestellung umfasste 20 Essen. "Wir hätten sogar noch mehr verkaufen können, mussten aber den Leuten absagen, da unsere Grillkapazität ausgeschöpft war", meint Schairer, der von einer "guten Alternative" spricht. "Wir freuen uns über die gute Resonanz. 220 verkaufte Göckele sind ein großer Erfolg", betont der Vorsitzende.

Vereinsführung weiterhin aktiv

Mit "Göckele to go" habe man ein Zeichen setzen wollen, damit die Erzinger und die Vereinsmitglieder wüssten, "dass die Vereinsführung weiterhin aktiv ist". Auch wenn mittlerweile die Corona-Verordnungen wieder Außenveranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern erlaubten, sei für den Vorstand ein größeres Fest nicht in Frage gekommen. "Die Veranstaltung wäre höchstwahrscheinlich überlaufen gewesen, und der Aufwand mit Security und ähnlichem wäre zu groß gewesen. Außerdem hat man als Vorsitzender natürlich immer ein Haftungsrisiko, falls etwas schief gehen würde", informiert Schairer.

Er betont aber auch, dass alle im Verein weiterhin zusammenhalten und man sich im regelmäßigen Austausch befinde. "Es gibt bisher keine Austritte zu vermelden, und für das Fest wurden ohne Probleme Mithelfer gefunden."

Gemeinsame Unternehmungen werden beim Narrenverein aber weiterhin die Ausnahme bleiben. Der für den 25. Juli geplante Vereinsausflug wurde abgesagt, eventuelle Feste sollen, wenn überhaupt, nur spontan stattfinden.

Allerdings soll die nächste Kampagne mit den Höhepunkten der "Erzinger Pflomma-Fasnet" am Schmotzigen Donnerstag, dem bunten Narrentreiben im Ort am Rosenmontag und der Kinderfasnet mit Umzug am Fasnetsdienstag sowie diversen Umzügen und dem (Kinder-)Ringtreffen nach einjähriger Zwangspause wieder nach Plan verlaufen. "Die Hallenfasnet hängt allerdings noch ein wenig in der Luft, denn wir wissen alle nicht, wie sich die Dinge bis dahin entwickeln", sagt Schairer.