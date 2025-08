Das Konficamp ist seit einigen Jahren fester Bestandteil und echtes Highlight für die Konfirmanden sowie die ehren- und hauptamtlichen Helfer des Jugendwerks im Bezirk Balingen.

Die mittlerweile schon zur Tradition gewordenen drei Tage fanden dieses Jahr allerdings ganz anders statt als gewohnt: Statt wie üblich in Rötenbach trafen sich diesmal vom 25. bis 27. Juli knapp 400 Konfirmanden – also doppelt so viele wie sonst – auf dem Gelände der Dobelmühle in Aulendorf.

Die über 100 Helfer der Bezirke Balingen und Biberach fanden schnell eine Linie

Übernachtet wurde, wie gewohnt, in Zelten. Das diesjährige Konficamp stand unter dem Motto „Go(o)d vibes only“.

Auch die Leitung lag nicht wie bisher allein bei einer Jugendreferentin aus dem Kirchenbezirk Balingen – dieses Mal waren zwei Jugendreferenten am Start: Karin Bessey aus Balingen und Erik Sand aus Biberach.

Der wohl größte Unterschied aber lag in der Zusammenarbeit mit dem Konficamp aus dem Bezirk Biberach. Trotz der Zusammenführung zweier ganz unterschiedlicher Strukturen fanden die über 100 engagierten Helfer schnell eine gemeinsame Linie.

Ruhe und Besinnung bei Taizé – trotz 440 Personen in einem Zelt

Während des gesamten Programms sorgte die Band „mountain movers“ aus Aulendorf für gute Stimmung, Energie und musikalische Highlights. Zudem hörten die Konfis Geschichten und persönliche Erfahrungen von und mit dem Gott der Bibel.

Unsere Empfehlung für Sie Weltsynode Balinger Pfarrer wünscht sich mehr Gleichberechtigung in der Kirche Im Rahmen der Weltsynode wurden einige Reformgrundlagen angestoßen. Für den Balinger Pfarrer Wolfgang Braun ein richtiger Schritt – aber noch immer mit Luft nach oben.

Neben Geländespielen und einer erlebnispädagogischen Einheit hatten die Teilnehmer auch die Gelegenheit, im Badesee zu schwimmen oder an der Kletterwand ihren Mut zu beweisen.

Ein ganz besonderes Highlight war zudem der Taizé-Abend: Trotz der etwa 440 Personen, die im Zirkuszelt saßen, entstand eine ruhige und besinnliche Atmosphäre. Dem schloss sich am Sonntag ein Gottesdienst an sowie ein Video zur Bibelgeschichte „Die Speisung der 5000“, begleitet von stimmungsvoller Musik.