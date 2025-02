1 Naomi Campbell ist als Gastjurorin beim Männercasting von "Germany's Next Topmodel" 2025 mit dabei. Foto: ProSieben/Nadine Rupp

Bei "Germany's Next Topmodel" unterstützt Naomi Campbell Heidi Klum beim Casting in München. Eine Sache stört die beiden allerdings.









In der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ richten sich Heidi Klum und Naomi Campbell mit einer klaren Aufforderung an die männlichen Kandidaten: Mehr Haut zeigen. Ob beim Laufstegtraining oder in beim kleinen Portrait-Shooting – die Teilnehmer sollen sich selbstbewusst präsentieren und ihren Körper in Szene setzen.