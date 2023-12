Gnadenhof Hochdorf: Für Tiere ist Silvester der blanke Horror

1 Raketen und Böller gehen derzeit massenweise über den Ladentisch. Für Tiere sind die der blanke Horror. Foto: Roberto Pfeil/dpa

In diesen Tagen stürmen die Menschen die Supermärkte auf der Suche nach Böllern und Feuerwerk. Was aber den einen Spaß bereitet, lässt Tiere aus Angst erzittern, darauf macht die Hochdorfer Gnadenhofbetreiberin Barbara Münchau aufmerksam.









Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Auf der einen Seite geben viele Menschen viel Geld für das Silvesterfeuerwerk aus. Die Umsätze sind in diesem Jahr so hoch wie nie. Auf der anderen Seite wissen viele Tierbesitzer, dass diese Zeit der Knallerei an Silvester für viele ihrer Tiere der reinste Horror ist.