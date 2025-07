Im Omnibus hat es seinerzeit „gefunkt“. An diesem Mittwoch, 23. Juli, sind Hannelore und Lothar Dold aus Vöhrenbach auf den Tag genau 70 Jahre verheiratet. Sie feiern das seltene Ehejubiläum der Gnadenhochzeit mit einem ganz besonderen Ritual.

Kennen gelernt hat sich das Jubelpaar auf ungewöhnliche Weise. Beide fuhren tagein, tagaus mit dem Arbeiterbus nach Villingen. Dort arbeitete Hannelore Dold, die 1934 in Villingen geboren und in Volkertsweiler aufgewachsen ist, bei der Firma Kaiser Uhren. Zu jenem Zeitpunkt lebte sie bei einer Tante in Unterkirnach, da ihre Eltern sehr früh verstorben waren. Lothar Dold, 1930 in Vöhrenbach geboren und aufgewachsen, hatte ebenfalls in Villingen eine Anstellung als Möbelschreiner. „Wir haben auf der Fahrt immer miteinander geredet. Und dann kam eins zum anderen“, beschreibt Lothar Dold die Anfänge.

Lesen Sie auch

Und erinnert sich dann weiter. „Das war wie ein Gewitter. Die Wolke zieht vorbei, der Blitz schlägt ein. Was will man machen“, schildert er sein Gefühlsgewitter vor mehr als 70 Jahren.

An ein besonderes Erlebnis erinnert sich das Jubelpaar. Als sie an einem Samstag vor Ostern zur Beichte geschickt wurden, gingen sie stattdessen lieber zusammen ins Kino im Theater am Ring. Als die Tante, bei der Hannelore Dold lebte, davon Wind bekam, warf diese ihre Nichte noch am selben Abend aus dem Haus. Bei ihrem Freund Lothar, der sie mitten in der Nacht im Schneesturm zu Fuß abholte, fand sie Unterschlupf.

Keine Mietwohnungen für Familie mit vier Kindern

Am 23. Juli 1955 gaben sich die beiden in der katholischen Kirche in Vöhrenbach das Jawort. Aus der Ehe gehen vier Kinder hervor. Zwei Jungs und zwei Mädchen. Da der Wohnraum knapp war und es keine Mietwohnungen für eine sechsköpfige Familie gab, entschloss sich das Paar, zu bauen.

Unsere Empfehlung für Sie Ortscheck Vöhrenbach Lebensqualität schneidet besser ab Die Lebensqualität in Vöhrenbach hat sich leicht verbessert, meinen die Teilnehmer unseres Ortschecks.

Am Sommerberg in Vöhrenbach haben sich Hannelore und Lothar Dold 1963 ein Eigenheim nach ihren Wünschen geschaffen. „Wir haben fast alles selbst gebaut“, sind sie heute noch stolz auf das Geleistete. Ein Haus zu bauen und vier Kinder zu ernähren, bedeutete für die beiden auch, dass sie viel arbeiten mussten. „Wir haben eigentlich unser ganzes Leben lang nur gearbeitet“, blickt Hannelore Dold zurück. Ohne Groll, sondern mit einer gewissen Zufriedenheit, etwas Bleibendes geschaffen zu haben.

Gemeinsame Zeit mit Reisen verbracht

Das einzige Hobby, das sich Lothar Dold gegönnt hat, war die Stadtkapelle Vöhrenbach, in der er viele Jahre das Tenorhorn gespielt hat. Und in der er heute Ehrenmitglied ist.

Erst später, als das Ehepaar in den Ruhestand ging, blieb ihnen gemeinsame Zeit, die sie gerne mit Reisen verbrachten. Sie sind nach Tunesien, besonders gerne aber nach Südtirol gefahren. „Weil unser Sohn Harald dort lebt“, wie sie sagen. Auf ihre seit sieben Jahrzehnten gemeinsam währendes Leben zurückblickend sagen Hannelore und Lothar Dold, „dass wir keine Stunde wüssten, wo wir mal gestritten hätten“. Alle wichtigen Entscheidungen seien von jeher gemeinsam getroffen worden. Und wenn es mal Diskussionsbedarf gegeben habe, „dann haben wir geredet.“

Auch neun Enkel und 14 Urenkel gratulieren

Ihren Ehrentag feiern die Eheleute Dold im Kreise der ganzen Familie. Und die ist groß. Neben ihren vier Kindern gehören auch neun Enkel und 14 Urenkel zu den Gratulanten. Ein Höhepunkt der Feierlichkeit wird es sein, wenn Hannelore und Lothar Dold in einer kleinen Hofkapelle in Brigachtal noch einmal vor den Traualtar treten und sich nach 70 Jahren erneut das Jawort geben.

Ehejubiläen

Die Feste

Während die Silberhochzeit nach 25-, beziehungsweise die Goldhochzeit nach 50 Jahren noch vergleichsweise häufige Ehejubiläen sind, ist das Ehejubiläum der Gnadenhochzeit nach 70 Ehejahren ist ein seltenes Fest. Darüber gibt es noch die Kronjuwelenhochzeit, die nach 75 Jahren gefeiert wird. Nach 80 Ehejahren kann sogar Eichenhochzeit gefeiert werden. Es geht aber auch kürzer. Nach fünf Ehejahren kann man hölzerne Hochzeit und nach zehn Jahren die Rosenhochzeit feiern.