Gnadenhochzeit in Onstmettingen: „Es hat gleich gefunkt – viel Zeit hatten wir nicht“

1 Franziska und Johann Mendler feiern am Samstag ihre Gnadenhochzeit. Foto: Horst Schweizer

Zufrieden und dankbar blicken Johann und Franziska Mendler auf 70 Ehejahre zurück. Am 13. Juli feiern sie das seltene Fest der Gnadenhochzeit.









Link kopiert



Die Heimat der Eheleute liegt in Stanicic, einem kleinen Städtchen im ehemaligen Jugoslawien. Dort wurde Johann Mendler am 23. August 1931 geboren, er hatte sechs ältere Geschwister. Die Schule besuchte er im Heimatort und wurde am 10. August 1945 interniert: Bis 1949 ging es zur Arbeit auf ein Staatsgut. Danach arbeitete Johann Mendler bei einer Genossenschaft, bei der er seinen ersten Zahltag erlebte. Von 1951 an war er zwei Jahre bei der jugoslawischen Armee.