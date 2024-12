1 Die Gemeinschaftsschule Schopfloch freut sich über die Schulsiegerin im diesjährigen Vorlesewettbewerb. Foto: Simone Schuon

Die Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal hat die Siegerin des Vorlesewettbewerbs gekürt. Für sie geht es jetzt in den Kreisentscheid.









Wer liest am besten? Diese Frage stellten sich die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe sechs an der Gemeinschaftsschule (GMS) in Schopfloch. Im Deutschunterricht übten die Schüler in mehreren Stunden zu zweit und vor der Lerngruppe das laute Lesen.