GMS Rangendingen: Viele Schüler, zu wenig Platz

Platzmangel an der Grund- und Gemeinschaftsschule Rangendingen: Die Schule steht vor großen Herausforderungen. Diese Lösung schlagen Vertreter der Schule vor.
Das Thema eilt: Die Grund- und Gemeinschaftsschule Rangendingen (GMS) platzt aus allen Nähten. Das berichteten Rektorin Julia Kaplan und Konrektor Almin Grahic dem Gemeinderat am Montagabend. Durch das dauernde Kommen und Gehen leide Fachlichkeit und individuelles Lernen, was an Grund- und Gemeinschaftsschulen eigentlich ein Schwerpunkt sein sollte. Doch dafür gebe es aktuell „kaum Möglichkeiten“.