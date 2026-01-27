GMS Rangendingen: Viele Schüler, zu wenig Platz

Platzmangel an der Grund- und Gemeinschaftsschule Rangendingen: Die Schule steht vor großen Herausforderungen. Diese Lösung schlagen Vertreter der Schule vor.

Das Thema eilt: Die Grund- und Gemeinschaftsschule Rangendingen (GMS) platzt aus allen Nähten. Das berichteten Rektorin Julia Kaplan und Konrektor Almin Grahic dem Gemeinderat am Montagabend. Durch das dauernde Kommen und Gehen leide Fachlichkeit und individuelles Lernen, was an Grund- und Gemeinschaftsschulen eigentlich ein Schwerpunkt sein sollte. Doch dafür gebe es aktuell „kaum Möglichkeiten“.​

Den neuen Physikraum hat die Schule wegen Platznot zum Klassenzimmer umfunktioniert, sodass dort nicht allzu oft Physik unterrichtet werden kann. Auch das Rektorat sei räumlich so begrenzt, dass persönliche Gespräche fast nicht möglich sind. Zudem gibt es ein Toilettenproblem, weil sich die kleinen Schüler nicht auf die Toilette trauten, wenn sie aufgrund der Raumsituation gemeinsam mit den ganz großen lernen müssen.​

Das sind einige von mehreren Beispielen, wie sich die Platzknappheit auf den pädagogischen Alltag schon heute auswirkt. Die Schule zählt derzeit 530 Schüler, und „mehr wäre räumlich nicht möglich“, sagt Kaplan. Sie betont: Beim Wunsch nach mehr Räumen geht es nicht um ein „Luxusproblem“, sondern um eine Notwendigkeit.​

Lage verschlechtert sich

Den Eindruck, den die Schulvertreter vermittelten, wirkte durchaus alarmierend. Ausblickend müsste das Angebot eingeschränkt werden, falls die Schule nicht mehr Platz erhält. Eine Überlegung ist, die Zusammenarbeit mit der Weiherschule in Hechingen zu kappen. Ebenso auf den Prüfstand gestellt wären dann die Vorbereitungsklassen (VKL) für geflüchtete Kinder und Angebote für verhaltensauffällige Kinder (Soziale Gruppenarbeit).​

Kaplan und Grahic drängen nicht umsonst auf eine rasche Lösung womöglich schon ab nächstem Schuljahr. Ihre Idee: Die Kita könnte Räume an die Schule abgeben. Dort könnten Angebote untergebracht werden, die ohne große technische Ausrüstung möglich wären, beispielsweise die Vorbereitungsklassen. Dies würde die räumliche Situation an der GMS erst einmal entspannen.​

Wie weiter mit Kindergarten?

Gemeinderätin Melanie Schilling sprach von einer „super Idee“, weil die Gemeinde mit wenig Aufwand viel erreichen könne. Wie es mit den Kita-Kindern weitergeht, da sah sie ein „großes Fragezeichen“. Bürgermeister Manfred Haug stellte im Verlauf der Diskussion klar: „Die Kindergartenzahlen werden sich in den nächsten Jahren entspannen.“ Nach einer Übergangszeit von zwei Jahren sei die Belegung der Kitas wieder rückläufig.​

Er warf in diesem Zusammenhang die Idee in den Raum, die Kinder auch in den Ortsteilen unterzubringen. So könnten Knirpse, die bisher im Kernort Rangendingen betreut werden, nach Höfendorf oder Bietenhausen kommen. Verteilt wird in diesem Fall nach Kapazitäten.​

Gemeinderat Markus Dehner warf die Idee ein, Schülerzahlen zu begrenzen. Wie Kaplan aber sagte, sei die Schule verpflichtet, die Schüler aufzunehmen. Da gebe es keine Alternative. Fakt ist auch, dass viele Schüler aus Haigerloch und Hechingen kommen: Im Zollernalbkreis gibt es nur wenige Schulen dieser Art, gleichzeitig steigt die Nachfrage.​

Schülerzahlen steigen

Kaplan erklärt dies unter anderem mit dem gestiegenen Ansehen der Schulform. Sie vermittelte, dass auch in den kommenden Jahren eher von steigenden Schülerzahlen auszugehen sei. Wie es dann weitergeht, wollte Paul Maichle wissen. Manfred Haug stellte klar: „Die Gemeinde Rangendingen kann sich einen Neubau nicht leisten.“ Wenn neu gebaut wird, geht das nur mit einem Kredit.​

Klar ist auch: Zuständig für die schulische Infrastruktur ist die Gemeinde. Wenn bei den Schülerzahlen die Entwicklung anhält, „werden wir um eine größere Investition nicht herumkommen“, so Haug. ​

Welche Lösung auch immer das Thema findet: Es wird den Gemeinderat noch eine Weile begleiten, denn die von der Schule vorgeschlagenen Ideen sollen nur drei bis vier Jahre tragen.​