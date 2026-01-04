GMS Neubulach: Wenn Achtklässler eine Sitzgelegenheit bauen

Die Gemeinschaftsschule Neubulach nimmt am bundesweiten Würth-Handwerkswettbewerb teil. Die Kiesfläche um den Baum soll ein attraktiver Aufenthaltsort werden.
Die Gemeinschaftsschule (GMS) Neubulach wurde als eine von nur 200 Schulen in ganz Deutschland für die Teilnahme am Würth-Handwerkswettbewerb „MACH WAS! Der Handwerkswettbewerb für Schulteams“ ausgewählt. Seit Anfang Dezember arbeitet die Technikgruppe der Klassenstufe 8 an ihrem Projekt: dem Bau einer Sitzgelegenheit rund um den zentralen Schulbaum.