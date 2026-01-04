GMS Neubulach: Wenn Achtklässler eine Sitzgelegenheit bauen

Die Gemeinschaftsschule Neubulach nimmt am bundesweiten Würth-Handwerkswettbewerb teil. Die Kiesfläche um den Baum soll ein attraktiver Aufenthaltsort werden.

Die Gemeinschaftsschule (GMS) Neubulach wurde als eine von nur 200 Schulen in ganz Deutschland für die Teilnahme am Würth-Handwerkswettbewerb „MACH WAS! Der Handwerkswettbewerb für Schulteams“ ausgewählt. Seit Anfang Dezember arbeitet die Technikgruppe der Klassenstufe 8 an ihrem Projekt: dem Bau einer Sitzgelegenheit rund um den zentralen Schulbaum.

Attraktiver Aufenthaltsort Die Idee entstand aus einer Schülerinitiative. Die bislang ungestaltete Kiesfläche um den Baum sollte zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden. „Solche Impulse aus der Schülerschaft nehmen wir sehr ernst“, betont Techniklehrer Simon Bender, der das Projekt betreut. „Wenn Schülerinnen und Schüler etwas gestalten, das sichtbar bleibt, stärkt das ihre Motivation und ihr Selbstwirksamkeitserleben enorm.“

Die Projektgruppe freut sich über das Werkzeug und die Projekt-T-Shirts. Foto: Bender

Drei Kooperationspartner

Beim Wettbewerb geht es nicht nur um handwerkliche Fertigkeiten, sondern auch um Berufsorientierung. Die Jugendlichen durchlaufen alle Phasen eines realen Bauprojekts: von der ersten Entwurfsskizze über Materialplanung und Kostenkalkulation bis zur praktischen Umsetzung. Drei Kooperationspartner unterstützen sie dabei fachlich.

Professioneller Bauplan

Landschaftsplaner Volker Häusler (Werkgruppe grün) begleitete die Lernenden bei der Ausarbeitung der Entwürfe und erstellte den professionellen Bauplan. Zimmerermeister Benjamin Roller übernimmt Materialbeschaffung und Zuschnittarbeiten und bietet den Schülern Einblicke in das Zimmererhandwerk. Zudem begleitet Bauamtsleiter Gerhard Schlecht die Bauphase und berichtet über die Arbeit im kommunalen Bauamt – ein Berufsalltag, der für viele Jugendliche bisher unbekannt war.

Gemeinsames „Unboxing“

Ein erstes Highlight war die Ankunft der Würth-Pakete mit Projekt-T-Shirts, Werkzeug und Materialien. Beim gemeinsamen „Unboxing“ wurde die Vorfreude auf die kommenden Arbeitsschritte deutlich spürbar. Würth unterstützt das Projekt zusätzlich mit 1000 Euro Fördergeld. Weitere 1000 Euro steuern der Förderverein und das Bauamt bei.

Fachjury wählt aus

Die Umsetzung startet im Frühjahr. Die Fertigstellung ist für April geplant. Anschließend nimmt das Projekt am bundesweiten Online-Voting teil, bevor eine Fachjury die besten Beiträge auswählt. Als Preis warten weitere Fördergelder sowie die Chance auf eine Präsentation bei der offiziellen Abschlussveranstaltung.

Großer Gewinn

Schulleiter Dominik Bernhart sieht in der Teilnahme einen großen Gewinn für die Schule: „Der Wettbewerb zeigt, wie praktisches Lernen, Kooperation mit dem lokalen Handwerk und Berufsorientierung zusammenwirken können. Die Schülerinnen und Schüler erleben, dass sie echte Projekte realisieren können – und genau das prägt nachhaltig.“

Mit dem Bau der Sitzgelegenheit entsteht nicht nur ein neues Möbelstück, sondern ein gemeinsamer Ort, der das Schulleben der GMS Neubulach langfristig bereichern wird.