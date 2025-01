1 Das Unternehmen ist zahlungsunfähig (Symbolbild). Foto: Markus Bormann – stock.adobe.com

Über ein Deißlinger Unternehmen wurde jetzt das Insolvenzverfahren am Amtsgericht eröffnet.









Etliche Insolvenzverfahren in der Region werden in diesen Wochen bekannt – unter anderem dies der Firma B.A.H. in Bösingen.