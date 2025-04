SGM Dunningen I/Seedorf II: Die beiden Spielertrainer bleiben an Bord

1 Die Planungen bei der SGM Dunningen/Seedorf laufen auf Hochtouren. Foto: SGM

Die SGM Dunningen I / Seedorf II hat mit Andreas Schmeisser und Marco Thieringer verlängert – und einen Neuzugang präsentiert.









Die SGM Dunningen/Seedorf wird auch in der kommenden Saison mit den Spielertrainern Andreas Schmeisser und Marco Thieringer zusammenarbeiten. In der Kreisliga A sind die beiden für die SGM Dunningen I / Seedorf II verantwortlich. Aktuell steht das Team in der Kreisliga A1 auf dem siebten Platz und will in der Rückrunde noch einige Tabellenplätze klettern, heißt es in einer Mitteilung.