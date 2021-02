Glyphosat-Verbot Horber Landwirte wehren sich

Das Bundeskabinett hat sich am Mittwoch auf mehr Insektenschutz und somit auf einen schrittweisen Glyphosat-Ausstieg geeinigt. Im Ackerbau soll die Anwendung nur noch in Ausnahmefällen gestattet sein. Ab 2024 soll Glyphosat gänzlich verboten werden.

Die BiM-Fraktion hat nun auf das Gaspedal gedrückt und die Mail an den OB verfasst. "In Anlehnung an den erfreulichen Beschluss des Gemeinderates in Starzach am 8. Februar möchten auch wir in Horb vorbildliche, nachhaltige Kommune mit vorbildlich agierender Landwirtschaft sein und damit nicht nur die Bevölkerung schützen sondern ebenso die Arten erhalten", schließt die BiM im Schreiben an Rosenberger ab.

Privatpersonen würden vermehrt Glyphosat einsetzen

Ein Landwirt aus der Region äußert sich kritisch zum Schreiben der BiM, der kurz nach der Einigung zum Ausstieg kommt: "Das ist reiner Populismus! Auch ist der Antrag fachlich falsch gestellt. Nicotinoide sind bereits verboten. Glyphosat ist kein Nervengift. Es wird für die Nachernte angewendet und um die Quecke zu bekämpfen. Ich selbst benötige es nicht." Es seien vermehrt Einzelpersonen, die privat davon Gebrauch machen.

Gerhard Fassnacht, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Freudenstadt und Horber Stadtrat, hat ebenfalls Bedenken. Es habe "unsachliche Diskussionen" gegeben. "Glyphosat ist kein Insektizid! Es ist für Insekten nicht gefährlich und wird nicht auf blühende Pflanzen angewendet. Es kommt nicht in den menschlichen Verzehr. Bei uns wird es nur angewendet um im Herbst den Grünbestand, der nicht abgeerntet wird, zu entfernen." Außerdem erwähnt er, dass Glyphosat im Boden abgebaut wird. Dadurch entsteht das Abbauprodukt Aminomethylphosphonsäure (AMPA). Dieses Abbauprodukt werde ebenfalls in Waschmitteln eingesetzt.

Bedeutet weniger Glyphosat mehr CO2?

Der Stoff werde nicht auf Kulturen angewendet und habe somit keinen Einfluss darauf. Es unterstütze die Landwirte bei der Bodenbearbeitung. Die Alternative? Die mechanische Bodenbearbeitung, so Fassnacht. Doch diese sei nicht sonderlich Umweltfördernd. Dadurch entstehe ein erhöhter CO2-Ausstoß und mehr Erosion. Das Verbot wäre "ein großer Fehler". Es führe nicht nur zu Problemen für die Landwirtschaft, sondern auch für das Klima.

Wie viel Glyphosat in der Horber Region angewendet wird, kann Fassnacht "grundsätzlich nicht sagen". Aufgrund negativer Diskussionen sei der Gebrauch allerdings deutlich zurückgegangen. Statt eines Verbots spricht sich Fassnacht für eine Alternative aus: "Glyphosat bei speziellen Anwendungen zulassen? Da wäre ich dabei."

Des Weiteren seien Nicotinoide, die im Antrag ebenfalls erwähnt sich, ohnehin schon seit etwa drei Jahren verboten, merkt Kreisbauern-Chef Fassnacht an. Durch das Verbot könne der Rapserdfloh nicht gezielt bekämpft werden. Stattdessen müsse zehn Tage nach der Saat ein Insektizid flächendeckend angewendet werden, mit dem man in der Regel alle Insekten trifft, erklärt Fassnacht. Der Schaden sei ohne Nicotinoide viel größer.

Bundesministerium sieht keine Gefahr

Im Rahmen der Risikowertung wurden vom Bundesministerium für Landwirtschaft über 1000 Studien zu den gesundheitlichen Wirkungen von Glyphosat ausgewertet. Auf Basis aller vorliegenden Erkenntnisse kommen unabhängige Wissenschaftler in Deutschland und allen EU-Mitgliedstaaten sowie in vielen anderen OECD-Staaten überein: Bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung des Wirkstoffs Glyphosat bestehen keine Zweifel an der gesundheitlichen Unbedenklichkeit.

Dies bestätigt auch die zusätzliche wissenschaftliche Überprüfung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA). Die ECHA hat Glyphosat als nicht krebserregend eingestuft. Alternativ können andere Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die gegebenenfalls kombiniert werden müssen, um eine ähnliche Wirkung zu erzielen. Wenn keine Herbizide eingesetzt werden sollen oder dürfen, bleiben nur die mechanische (Mulchen, Pflügen, Eggen) oder die thermische Unkrautbekämpfung (durch Abflammen).

Glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel vernichten als Totalherbizid nahezu alle Wildpflanzen, so der Nabu. Herbizide wie Glyphosat beeinflussen deshalb die Artenzusammensetzung und die Häufigkeit von Wildkräutern und Gräsern. Etwa ein Drittel der typischen Ackerwildkrautarten ist gefährdet und ihr Bestand hat in den letzten Jahren massiv abgenommen.

Die Folgen des Einsatzes von Totalherbiziden wie Glyphosat: Die Ackerbegleitgräser verarmen und die Insektenpopulationen gehen stetig zurück. Doch auch für Bestände vieler Fledermaus- und Vogelarten hat der Unkrautvernichter weitreichende Konsequenzen.

