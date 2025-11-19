Glühwein, Musik, Leckereien: Der Rottweiler Weihnachtsmarkt lockt bald – hier sind alle Infos

Der Rottweiler Weihnachtsmarkt öffnet ab dem 4. Dezember seine Pforten. Alles zum Programm, zu Kinderaktionen, zur Sicherheit und zum Parken haben wir hier für Sie.
Der traditionelle Weihnachtsmarkt lockt von 4. bis 14. Dezember in die Rottweiler Fußgängerzone. Und auch heuer wird neben dem legendären Marinepunsch, den die Besatzung des Rottweiler Patenschiffs ausschenkt, auch wieder ein vielfältiges Angebot an Verkaufs- und Essensständen auf die Besucher warten. Zudem gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Große und Klein.