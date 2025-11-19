Glühwein, Musik, Leckereien: Der Rottweiler Weihnachtsmarkt lockt bald – hier sind alle Infos

Der Rottweiler Weihnachtsmarkt öffnet ab dem 4. Dezember seine Pforten. Alles zum Programm, zu Kinderaktionen, zur Sicherheit und zum Parken haben wir hier für Sie.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt lockt von 4. bis 14. Dezember in die Rottweiler Fußgängerzone. Und auch heuer wird neben dem legendären Marinepunsch, den die Besatzung des Rottweiler Patenschiffs ausschenkt, auch wieder ein vielfältiges Angebot an Verkaufs- und Essensständen auf die Besucher warten. Zudem gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Große und Klein.

Also alles ganz normal, wie immer? Vielerorts finden Weihnachtsmärkte aufgrund von Sparmaßnahmen und immer teurer werdenden Sicherheitsauflagen gar nicht statt. Und auch Rottweil hat ja gerade den Gürtel ziemlich festgezurrt. Ist dann so ein Markt überhaupt noch finanzierbar? Wir haben bei der Stadtverwaltung angefragt.

Stark vom Ehrenamt getragen

„Anders als in anderen Städten ist der Rottweiler Weihnachtsmarkt sehr stark vom ehrenamtlichen Engagement getragen. Der Markt ist in Rottweil noch realisierbar, weil hier Stadt und Gewerbe- und Handelsverein (GHV) sehr eng zusammenarbeiten“, informiert der Städtische Pressesprecher Tobias Hermann.

Der Weihnachtsmarkt ist eine Veranstaltung des Rottweiler GHV und werde von diesem auch maßgeblich organisiert und finanziert. „Wir unterstützen den GHV allerdings durch den Betriebshof beim Auf- und Abbau der Hütten und übernehmen durch die Abteilung Tourismus- und Stadtmarketing das Bühnen- und Rahmenprogramm sowie die Werbemaßnahmen“, so Hermann weiter.

Fast 60 000 Besucher jährlich

Die Stadt Rottweil sei sehr froh, dass der GHV diese Aufgabe leiste, da die Stadt selbst nicht in der Lage wäre, den Markt zu stemmen. „Der Weihnachtsmarkt mit fast 60 000 Besuchern pro Jahr ist ein Highlight in der Region und trägt wesentlich zur Belebung der Innenstadt bei. Sowohl Handel als auch die Gastronomie profitieren stark vom Engagement des GHV und der Stadt“, ist weiter zu erfahren. Die Preise für die Hütten sind nach Auskunft von Tobias Rützel vom GHV in diesem Jahr stabil geblieben.

Wie sieht es mit der Sicherheit aus?

Und wie sieht es mit der Sicherheit aus? „Für den Weihnachtsmarkt wird ein Sicherheitskonzept erstellt und umgesetzt“, sagt Hermann, doch auf Details oder Einzelmaßnahmen gehe er aus Gründen der Gefahrenabwehr nicht ein.

Immer wieder wird auch über die Anordnung der Hütten diskutiert, die nach Ansicht vieler Besucher die Sicht auf die Einzelhandelsgeschäfte versperren. Änderungen sind hier aber nicht geplant, da die Hüttenanordnung aufgrund der technischen Anschlüsse und der vorgegebenen Rettungsgasse in der Mitte der Oberen Hauptstraße nicht anders möglich sei.

Änderungen beim Wochenmarkt

Änderungen gibt es allerdings bezüglich des Wochenmarktes, da dieser wegen der Baustelle nicht auf den Münsterplatz, und wegen des neuen Parkhauses auch nicht auf die Groß’sche Wiese ausweichen kann. Und so wird er bereits von Mittwoch, 3. Dezember, bis 13. Dezember auf den Parkplatz P2, oder auch „Eisplatz“, am Nägelesgraben verlegt.

Einige Highlights

Simone Strasser, stellvertretende Abteilungsleiterin Tourismus und Stadtmarketing, freut sich schon auf das Rahmenprogramm und gibt ein paar kleine Einblicke. Da gibt es beispielsweise wieder die beliebten Führungen mit dem Nachtwächter Klaus Günthner, der Interessierte nicht nur durch die historischen Gassen führt, sondern auch die eine oder andere mehr oder wenige schaurige Geschichte zu erzählen hat. Für Familien gibt es spannende Taschenlampenführungen im Schwarzen Tor oder die Führung „Der Schwarztorhüter und das Schafbible“. Eine Anmeldung unter www.tourismus-rottweil.de, oder in der Touristinformation ist hierfür erforderlich. „Man sollte sich beeilen, da die Führungen sehr beliebt und immer schnell ausgebucht sind“, so der Tipp von Simone Strasser.

Programm für die Kinder

Am Mittwoch, 10. Dezember, ist wieder Kindernachmittag, bei dem es nicht nur teilweise vergünstigte Kinderpreise bei der Gastro gibt und vergünstigte Fahrten auf dem beliebten Karussell. Im Stadtmuseum wird zudem gleich zwei Mal Marionettentheater mit den Stücken „Der gestohlene Weihnachtsbaum“ mit dem Kasperle und „Pettersson und Findus“ geboten. Zudem gibt es auf der Bühne beim Rathaus wieder ein abwechslungsreiches musikalisches Programm mit den örtlichen Vereinen und Chören. Zudem lädt die KiJu-Kinderwerkstatt im dritten Obergeschoss des Kapuziners zum Basteln und Backen ein.

Die Eröffnung am 4. Dezember findet in diesem Jahr erst um 18 Uhr statt, der Markt wieder aber bereits um die Mittagszeit schon geöffnet haben. Am Samstag, 6. Dezember, wird auch der Nikolaus seine Runden drehen.

Parken in Parkhäusern gratis

Zudem ist während der Adventssamstage das Parken in den Parkhäusern gratis. Der Weihnachtsmarkt hat montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags von 12 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Das komplette Programm kann unter www.tourismus-rottweil.de/das-erlebnis/veranstaltungen/weihnachtsmarkt abgerufen werden.