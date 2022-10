1 Das 100. Horber Brautpaar (von links): Eva-Maria Weißinger und Jan Philipp Mäder mit Standesbeamtin Dagmar Gekle Foto: Stadt Horb

Ein Paar aus Weilheim an der Teck hat einen guten Grund, sich in Horb das Ja-Wort zu geben.















Horb - Eine besondere Trauung konnte Standesbeamtin Dagmar Gekle am 23. September 2022 im Horber Standesamt vollziehen. Im Trauzimmer in der Oberamteigasse in Horb wurden Jan Philipp Mäder und Eva-Maria Weißinger als einhundertstes Brautpaar in der Gesamtstadt Horb standesamtlich getraut.

Das in Weilheim an der Teck wohnende Brautpaar erfüllte sich damit den Wunsch, sich in der alten Heimat des Bräutigams das Ja-Wort zu geben. Jan Philipp Mäder ist in Horb-Mühlen aufgewachsen und absolvierte seine Ausbildung bei der Firma Raible am Horber Marktplatz. Kennengelernt hat sich das Brautpaar am 23. November vor 11 Jahren, wodurch der 23. als Hochzeitstag eine besondere Bedeutung für das Paar hat.

Geliebtes Hobby: Schnitzen mit Kettensäge

Kürzlich hat sich der Bräutigam mit einer Schreinerei und Kunstwerkstatt selbstständig gemacht und seine Frau hat durch ihn die Liebe zum Kettensägen-Schnitzen entdeckt. Den Traum vom eigenen Häuschen hat sich das Paar auch erfüllt. Sie haben ein älteres Haus gekauft, welches sie seitdem gemeinsam Stück für Stück liebevoll selbst renovieren.

Nicht nur im Rathaus spürte man dieses Jahr das Interesse an Hochzeiten. Viele Locations waren ausgebucht, es gab Second-Hand-Trends bei der Brautmode und auch private Veranstalter waren verhalten optimistisch. Nach zwei Pandemie-Jahren wollen einige Paare das Ja-Wort endlich ausgelassen feiern.