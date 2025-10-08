Der Gewinner des Lotto-Eurojackpots in Höhe von 120 Millionen Euro hat sich rund zwei Wochen nach der Ziehung gemeldet. Es handele sich um einen Mann aus dem Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, teilte ein Sprecher der Lotto-Gesellschaft der Deutschen Presse-Agentur mit.







