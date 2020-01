Glücksspiel Lotto verabschiedet sich von Annahmestellen

Baden-Württemberg - Der Weg zum Lotto-Glück wird für Spieler in Baden-Württemberg immer länger. Die Zahl der Lotto-Annahmestellen geht weiter zurück, im Internet sind dem legalen Glücksspiel zudem nach wie vor enge Grenzen gesetzt. Zunehmend verlören Anbieter wie Lotto, die offiziellen Casinos, Soziallotterien und das Automatenspiel Anteile an den illegalen Glücksspielmarkt, teilte die Staatliche Toto-Lotto Gesellschaft am Mittwoch mit. Deshalb werde versucht, stärker auf jüngere potenzielle Spieler zuzugehen und Alternativen zu den Annahmestellen zu testen, sagte Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker in Stuttgart.