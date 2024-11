Glücksspiel im Zollernalbkreis: Wie (un-)gefährlich sind Mystery-Automaten für Jugendliche?

1 Dieser Automat steht vor der Shell-Tankstelle in Geislingen. Foto: Drews

Ein Experte für Sucht aus Rottweil warnt vor den Gefahren sogenannter Mystery-Automaten, die vermehrt vor Tankstellen aufgestellt werden. Vor allem Jugendliche sind anfällig für die glücksspielähnlichen Mechanismen.









Link kopiert



Tankstellen in der Region bieten zunehmend Überraschungspakete in 24-Stunden-Automaten oder großen Holzkisten zum Verkauf an. Hierbei handelt es sich um Retourenpakete, welche Zwischenhändler meistens in großen Mengen von Logistikunternehmen wie Amazon, DHL oder Hermes abkaufen. Auch in der Balinger und Geislinger Shell-Tankstelle kann man seit rund drei Monaten solche Überraschungspakete erwerben.