1 Georg Wacker, der Lotto-Chef in Baden-Württemberg. Eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr verantwortet er. Foto: Jörg Braun

Wer Lotto spielt, hofft auf den Millionengewinn, so unwahrscheinlich das auch ist. Drum ist kaum zu glauben: Mancher 6-Richtige-Glückspilz möchte das gewonnene Geld dann lieber doch nicht haben. Und der Chef der Lotto-Zentrale in Stuttgart hat noch viele andere kuriose Sachen erlebt.









Stuttgart. Wer in diesem Raum einen Kaffee angeboten bekommt, den hat Fortuna so richtig lieb. Drum heißt das Besprechungszimmer in der Stuttgarter Lottozentrale in der Nordbahnhofstraße auch „Fortuna“. Der Ort, an dem Glücksspieler meist erst so richtig begreifen, dass sie jetzt Millionäre sind. Ein Raum, in dem Millionen Menschen gerne mal sitzen würden, aber nur ein gutes Dutzend Spieler tatsächlich einen Kaffee angeboten bekommen. Was ist das für ein Raum? Was passiert da? Ein Ortsbesuch bei Georg Wacker, dem Lotto-Chef des Landes im Millionen-Raum.