Glückspilz im Kreis Lörrach: Mit einem zusätzlichen Kreuz zum Lottogewinn

1 Die Wahrscheinlichkeit auf den Spitzengewinn von 100 000 Euro in Klasse 1 bei der Zusatzlotterie Super 6 liegt bei eins zu einer Million. Foto: Shireen Broszies/dpa Ein Spieler aus dem Kreis Lörrach gewinnt 100 000 Euro bei der Zusatzlotterie Super 6.







Link kopiert



Mit einem zusätzlichen Kreuz auf dem Spielschein zum Volltreffer: Eine Tipperin oder ein Tipper aus dem Kreis Lörrach hat bei der Ziehung am Samstag, 21. März, genau 100 000 Euro bei der Zusatzlotterie Super 6 gewonnen, wie LottoBW in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Wer die oder der Glückliche ist, ist laut Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Sie oder er gab den nur für diese Ziehung gültigen Spielschein ohne GlüXCard, die kostenlose Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg, in einer Annahmestelle im Südwesten des Landkreises ab. Zum Abruf des Gewinns wird jetzt die gültige Spielquittung benötigt. Diese kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Zentrale von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart eingereicht werden. Die Wahrscheinlichkeit auf den Spitzengewinn von 100 000 Euro in Klasse 1 bei der Zusatzlotterie Super 6 liegt bei eins zu einer Million.