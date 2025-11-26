Glücksmomente in Weil am Rhein: Ein Multitalent mit vielen Facetten

Tonio Paßlick war ein Glücksfall für Weil am Rhein. 34 Jahre hat er als ideenreicher und innovativer Kulturamtsleiter Maßstäbe gesetzt.
Tonio Paßlick ist ein Multitalent. Er musiziert, rezitiert, schreibt Rezensionen zu Konzerten und Ausstellungen, ist rhetorisch gewandt und organisiert Konzerte und Reisen. Ehrenamtlich engagiert er sich vor allem in der Hospizarbeit an der Seite seiner Frau Irene, unterstützt als Mitglied des Lions-Clubs Sozialprojekte, macht Politik im Kreistag, gibt Konzerteinführungen im Lörracher Burghof, ist ein versierter Märchenerzähler, macht gelegentlich Stadtführungen in Stadt und Region, wandert und reist gerne und spielt Tennis. Kann man da von Ruhestand sprechen, in dem er sich offiziell seit knapp fünf Jahren befindet?