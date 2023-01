2 Nach der Scheckübergabe an die Tagesstätte Hechingen: rechts Lukas Saueressig, Organisatorin Annika Dalkowski, Dritte von rechts, links Emir Akkay vom Autohaus Dengler. Foto: Schweizer

Die Lebenshilfe Zollernalb hat ihre vorweihnachtliche Aktion Glückskaffee mit 21 Gewinnen verbunden. Auf den Besitzer der Losnummer 4397 wartet ein KIA Picanto.















Albstadt-Ebingen - "Glückskaffee genießen und gewinnen" – unter diesem Slogan hatte die Lebenshilfe Zollernalb am 24. Oktober mit einer limitierten Anzahl von 4000 Päckchen Glückskaffee ihre siebte vorweihnachtliche Verlosungsaktion gestartet. 500 Päckchen mehr als bei der vorjährigen Aktion, was der großen Nachfrage geschuldet gewesen ist. Annika Dalkowski war zum zweiten Mal für die Organisation und Umsetzung dieser Glückskaffee-Aktion zuständig. Wie beliebt und bekannt diese inzwischen ist, zeigt die Tatsache, dass alle Päckchen verkauft worden sind.

Auserlesene Mischung

Man habe damit einen auserlesenen Röstkaffee der Mischung "cafe-fortuna", bestehend aus 90 Prozent Arabica und zehn Prozent Robusta, einen besonderen Kaffeegenuss aus dem Ebinger Kaffeewerk Zollernalb bekommen, sagt Annika Dalkowski. Die hochwertigen Rohkaffeebohnen würden unter anderem über die Röstergilde bezogen, die sicherstelle, dass die Kaffeeplantagen einen fairen Preis erhielten. Mit dem Erlös würden darüber hinaus soziale Projekte gefördert.

Das Kaffeewerk in der Ebinger Kientenstraße war am Samstagvormittag bei der öffentlichen Verlosung komplett besetzt. Denn mit dem Kauf gab es nicht nur einen guten Kaffeegenuss, sondern in jedem Päckchen Glückskaffee war ein Los mit dabei. So hatten deren Besitzer noch die Chance auf Gewinne in Höhe von 15 000 Euro. Der Hauptpreis war ein Auto der Marke KIA Picanto im Wert von 10 735 Euro. Emir Akkaya war als Vertreter des Autohauses Dengler in Hechingen bei der Ziehung. Er konnte aber dem glücklichen Gewinner nicht gratulieren, denn der war nicht anwesend.

Erlös geht an die Tagesstätte Hechingen

Der gesamte Erlös der Glückskaffee-Aktion in Höhe von 13 334 Euro geht an die Tagesstätte Hechingen. Diese, so stellten Lukas Streicher und Bärbel Heck das Haus vor, sei Treffpunkt für Menschen mit psychischen Problemen und Erkrankungen. Die Tagesstätte hat seit Beginn eine Kooperation mit dem Handball-Zweit-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten, der Schirmherr der Aktion ist. Aus dem Kader der "Gallier" war der aktive Spieler Lukas Saueressig zum vierten Mal zur Glücksfee auserkoren. Aus der Lostrommel, gefüllt mit 4000 goldfarbenen Losen, zog er vorab die Nummer 4397 für den KIA. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, wurde diese erst am Ende der Ziehung verlesen. Wer die Losnummer 4527 im Besitz hat, darf sich über ein E-Bike freuen. Für die weiteren "albkultigen" Gewinne wie Albliegen, Feuerkörbe, Gutscheine und Spätzlebrettle wurden die Losnummern 5177, 7733, 6233, 4996, 7984, 4449, 6607, 4712, 4780, 7961, 6653, 4276, 4942, 4387, 5431, 7363, 7694, 6973 und 7909 gezogen. Die Gewinne werden gegen Vorlage der gezogenen Losnummer bei der LHZA gGmbH, Lauterbachstraße 3 in Lautlingen, übergeben. Die offizielle Übergabe des KIA findet statt, wenn sich der Besitzer gemeldet hat.