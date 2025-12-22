Glücksjahr endet bitter: Mehr Störche denn je – aber wie lange?

108 Horste, fast 200 Jungtiere: Die Storchenzahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis steigen rasant. Doch während Nester verschwinden, sterben im Winterquartier viele Tiere.
Eigentlich war 2025 bislang ein gutes Storchenjahr. Die Zahlen, die Manfred Bartler als Storchenvater der Region fürs Jahr und den Schwarzwald-Baar-Kreis melden durften, sind stattlich: 108 Horste betreute der passionierte Storch-Liebhaber aus Hochemmingen insgesamt in diesem Jahr. Das ist erneut eine Steigerung nach 104 Nestern zuletzt – als die Bartlers 2016 die Aufgabe von dem Neudinger Friedrich Widmann übernommen hatten, lag diese Zahl noch bei 32 Nestern. Heute also sind es mehr als dreimal so viele.