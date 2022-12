3 Viele Leckereien wurden den Besuchern angeboten. Foto: Wallburg

Schömberg - Verwaltung, Vereine, Kindergärten, Jugendgruppen sowie Privat- und Geschäftsleute haben sich so einiges einfallen lassen.

Das Konzept gab den Veranstaltern recht. Hunderte von Besucher strömten das ganze Wochenende über aus der Region in die Glücksgemeinde. Allein die Kindergärten meldeten in diesem Jahr zu ihren Vorführungen auf dem Lindenplatz 105 Kinder an, während es früher nur etwa 70 an der Zahl waren, wie Stefanie Stocker vom Kulturamt Schömberg berichtete.

Buntes Rahmenprogramm

Die vielen kleinen Ideen führten wohl zu einem erfolgreichen großen Ganzen. So könnte man das Ereignis in Schömberg kurz und gut beschreiben. Das dürfte auch letztendlich dazu beigetragen haben, dass das Schömberger Weihnachtsdörfle am Wochenende des zweiten Advents rund um den Lindenplatz und in der ganzen Stadt so erfolgreich ankam.

Von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, war in der Glücksgemeinde durchgehend ein buntes Rahmenprogramm geboten.

Am Freitagabend stimmte zuerst der Musikverein Schömberg auf eine friedvolle Vorweihnachtszeit ein. Eine anschließende Fackelwanderung, am Springbrunnen beim Kurhaus beginnend und am Kurplatz endend, sorgte in Begleitung erster vom Himmel fallender Schneeflöckchen für eine willkommene winterliche Atmosphäre.

Bunte Kostüme

Der Kunsthandwerkermarkt im Foyer des neuen Rathauses, die am Lindenplatz aufgebauten festlich geschmückten Hütten des Weihnachtsdörfles, "Christoph’s Christmas Wonderland" im Café K sowie die vielen weiteren Attraktionen der Einzelhändler in der ganzen Stadt sorgten für ein besonderes Weihnachtsflair.

Am Samstagnachmittag sangen die Kindergartenkinder mit ihren Betreuerinnen, vielen Eltern und Besuchern gemeinsam bekannte Weihnachtslieder. Tanzgruppen verschiedener Altersklassen des Wintersportvereins Schömberg führten unter Leitung von Sabine Breuniger in bunten Kostümen ihre Darbietungen auf.

Überall roch es verlockend nach Bratwurst, Flammkuchen und Glühwein, Mandeln, Weihnachtsgebäck und süßem Crêpes.

Märchen und Legenden wurden von Hannelore Spengler im Trauzimmer erzählt und Knecht Rupprecht wie der Nikolaus hatten alle Hände und Säcke voll zu tun, die vielen leuchtenden Kinderaugen zu bedienen.

Die Einzelhändler verlängerten am Freitag und am Samstag ihre Öffnungszeiten und boten Gutscheinaktionen an. Einen Weihnachtsmarkt-Frühschoppen mit dem Jazzmobil konnte man am Sonntagmittag besuchen.

Vorweihnachtliches Projekt

Ein musikalischer wie auch besinnlicher Höhepunkt war sicherlich das Jubiläumskonzert des Chors "The Voices" in der katholischen Kirche St. Joseph unter Leitung von Salome Tendies. Sie leitet den gemischten Chor seit 2016.

Der Proben-Endspurt lief die vergangenen Wochen über für das Konzert auf Hochtouren, wie sie erklärte. Die Besonderheit war, dass der Chor als Projektchor auftrat. Ein entsprechender Aufruf Monate zuvor führte dem Chor annähernd 40 zusätzliche Sängerinnen und Sänger für das vorweihnachtliche Projekt zu, wie Stocker mitteilte. Sicherlich stehe die Hoffnung im Raum, dass einige dem Chor auch weiterhin die Treue halten mögen.

Mit ihrem Konzert "Many Voices, One Light" zündeten "The Voices" ein Licht in der Vorweihnachtszeit an – ein Licht der Hoffnung und der Vorfreude, der Wünsche, des Jubels und der Liebe, ein Licht, das vom Weihnachtswunder erzählt, wie der Ankündigung zu entnehmen war. Und beim Konzert sehr eindrucksstark bestätigt wurde.