Glücksbringer Schornsteinfeger aus Kreis Rottweil erzählen aus Alltag

Dass die Schornsteinfeger auch in Rottweils Reichsstadtzeit schon ein hohes Ansehen genossen, zeigt die Tatsache, dass die Schornsteinfeger auch in den Reihen der Zünfte zu finden sind. Heute bilden sie gemeinsam mit den Ofensetzern und Plattenlegern eine Zunft. "Das Kaminfegerhandwerk kam in Rottweil auf, als man seit dem 16. Jahrhundert in den Rottweiler Häusern geschlossene Kamine setzte, die auch fachmännisch zu unterhalten waren", schreibt der Historiker Winfried Hecht in seinem Buch "Rottweil und seine Zünfte". Die Laternen der Kaminfeger würden möglicherweise sogar bis ins Jahr 1694 zurückgehen, vermutet er.

Warum Glücksbringer?

Aber warum sind Schornsteinfeger eigentlich Glücksbringer? "Das ist ganz einfach", erklärt Stefan Sekinger. Die Schornsteinfeger hätten die Leute durch ihre Arbeit vor Schadensfeuern bewahrt. "Wenn damals ein Haus abbrannte, war dies eine Katastrophe, da dort meist drei oder vier Generationen unter einem Dach lebten." Durch regelmäßiges Kehren der Schornsteine habe man Glanzruß und anderes beseitigen und Feuer so minimieren können. So kam der Schornsteinfeger zu seinem besonderen Ansehen. "Und das ist bis heute so geblieben. Das freut uns sehr, denn schon Kindergartenkinder wissen, dass wir Glücksbringer sind", erzählt Sekinger mit ein wenig Stolz in der Stimme.

Stattliche Erscheinungen sind sie in ihrer schwarzen Kluft mit goldenen Knöpfen und Zylinder. Ganz so rußig wie früher sind sie nicht mehr, aber darauf kommt es schließlich nicht an. Und warum wird man Schornsteinfeger? "Weil mein Vater es nicht werden konnte", erzählt Stefan Sekinger seine Geschichte. Da sein Vater nach Schulabschluss ein Jahr auf eine Lehrstelle als Schornsteinfeger hätte warten müssen, lernte er ersatzweise Mechaniker und gab seinen Traum auf.

Als Stefan Sekinger und sein Bruder mit der Schule fertig gewesen seien, habe der Schornsteinfeger in Hausen gerade einen Lehrling gesucht. Der Vater wünschte sich nichts sehnlicher, als dass einer seiner Buben das Handwerk erlerne. Stefan Sekinger wagte den Schritt und begann 1982 mit seiner Lehre. Bereut hat er diesen Weg nie. Ganz im Gegenteil. Und mittlerweile ist sogar auch schon sein Sohn Florian mit im Betrieb, der gleich auch noch den Namen des Zunftpatrons trägt. Wenn das kein Glück bringt...