Glücksatlas mit Städteranking: Erfurter sind die zufriedensten Großstädter in Deutschland

Erfurt landet im Vergleich unter 40 Großstädten beim Glücksatlas ganz oben. Was macht das Leben dort angenehm? Was ostdeutsche von westdeutschen Städten unterscheidet und wie sie abschneiden.
Erfurt/München - In Erfurt ist die allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen unter 40 deutschen Großstädten am höchsten. Das geht aus dem aktuellen "Glücksatlas" hervor, den die Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat. Die Thüringer Landeshauptstadt liegt in dem Großstadtranking auf Platz eins, gefolgt von Augsburg in Bayern und Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Schlusslicht ist Rostock.