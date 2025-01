Vom Supermarkt direkt in die JVA

Glückloser Ladendieb in Trossingen

1 Glücklos war ein junger Mann in Trossingen, nachdem er beim Ladendiebstahl erwischt wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein Ladendiebstahl hat für einen 24-Jährigen in Trossingen am Mittwochabend ungeahnte Konsequenzen nach sich gezogen.









Link kopiert



Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gemeinsam mit einem ebenfalls 24-jährigen Begleiter in einem Supermarkt in Trossingen Waren im Wert von rund 38 Euro in einen Rucksack gesteckt und den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen.