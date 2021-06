Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Am Dienstag spielt Deutschland gegen England im Londoner Wembley-Stadion im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Oder wie Franz Beckenbauer sagen würde: "We call it ›a Klassiker‹." Blöd nur, dass ausgerechnet da in Bad Wildbad die erste Präsenzsitzung des Gemeinderats seit Langem stattfindet, da zwei Gemeinderäte aus dem Gremium ausscheiden. Zwar wurde die Sitzung verschoben, allerdings nur um zwei Stunden. Unser Autor fragt sich in dieser Glosse, warum das wohl so ist. Aber Achtung: nicht ganz ernst gemeint!