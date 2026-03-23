Glosse – Triberger Katzensuche: Mysteriöses rund um Kater Matteo

Kater Matteo war in Triberg abhanden gekommen. Pikant: Der hübsche weiß-rote Stubentiger ist ein wertvolles Halbblut.
Dass Tierliebhabern ihre Vierbeiner abhanden kommen, kommt vor. Nicht nur in Triberg. Dann wird gesucht. Über soziale Medien oder Aushänge, über den Tierschutzverein, das Tierheim oder über Tasso – wenn das Tier denn gechipt und bei Tasso, einem eingetragenen Verein, mit Nummer und Halter registriert ist. Dann ist der Hund oder die Katze fast schon im Sack – oder wenigstens schon mal in der Kartei.