Glosse – Triberger Katzensuche: Mysteriöses rund um Kater Matteo

Dass Tierliebhabern ihre Vierbeiner abhanden kommen, kommt vor. Nicht nur in Triberg. Dann wird gesucht. Über soziale Medien oder Aushänge, über den Tierschutzverein, das Tierheim oder über Tasso – wenn das Tier denn gechipt und bei Tasso, einem eingetragenen Verein, mit Nummer und Halter registriert ist. Dann ist der Hund oder die Katze fast schon im Sack – oder wenigstens schon mal in der Kartei.

In diesem Triberger Fall, der in den vergangenen Wochen Aufsehen erregte, war das wohl so. Matteo hatte eine Tasso-Nummer und wer seine Garage, seine Kellerräume oder Luftschächte, so wie im Aushang angeregt, kontrolliert und ihn im Idealfall gefunden hätte, sollte sich bei der Tasso-Telefonnummer melden.

Auch in unserer Redaktion hatte man Witterung aufgenommen. Denn aus Erfahrung wissen Schreiberlinge örtlicher Lokalblätter, dass Tiergeschichten den Leser immer interessieren, weil sie so zu Herzen gehen. Die wenigsten Menschen sind schließlich echte Katzenhasser oder bekennende Köterbeschimpfer – im Gegenteil.

Matteo ist ein „Halbblutprinz“

Und als Lokalzeitung könnte man ja vielleicht auch bei der Suche helfen. Matteo ist – um es mal in telegen geläufigem Deutsch zu sagen – sogar so etwas wie ein „Halbblutprinz“. Ein Mix zwischen der bekannten Maine-Coon-Rasse und Norwegischer Waldkatze.

Maine Coons sind nicht nur hübsch, sondern auch wertvoll. Und halbe Maine Coons wohl zumindest halb so wertvoll. Mal ganz abgesehen vom ideellen Wert zwischen Katzenhalter und Tier. Welcher Kater sich im vorliegenden Falle da auch immer in welche Kätzin verguckte – mit Matteo kam da etwas wirklich Ansehnliches und auch Auffälliges heraus. Beweisfotos lagen nicht nur der Redaktion sondern per Aushang ja ganz Triberg vor.

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Lange Schreibe kurzer Sinn – wir versuchten die Besitzer zu erreichen. Die hatten aber nur die Tasso-Nummer samt dort hinterlegtem Suchcode angegeben. Und ab da wurde es – wohl auch aus datenschutzrechtlichen Gründen – technisch etwas kompliziert. Vielleicht komplizierter als es eine, sagen wir, fiktive Emma Bantle – das Musterbeispiel einer alteingesessenen aber nicht unbedingt medienaffinen Tribergerin – vertragen hätte.

„Drücken Sie bitte die 1“

Hätte Emme Bantle also Matteochen in ihrem Keller oder der Garage gefunden und ihn zurückgeben wollen und die Nummer gewählt, hätte sie erst einmal die Tasso-Bandansage à la Callcenter gehört: „Herzlich willkommen bei Tasso. Wenn Sie ein entlaufenes Tier gefunden haben, lassen Sie bitte, wenn möglich, überprüfen, ob das Tier gechipt ist. Details dazu finden Sie unter www.tasso.net. Ebenso wie unsere aktuellen Suchmeldungen. Mit all diesen Informationen drücken Sie bitte die eins.“

Aha. Also sich mal schnell mit Matteo unter dem Arm oder im tragbaren Katzenkäfig auf den Weg Richtung Triberger Besitzer machen – das ist nicht drin. Vor die korrekte Abgabe haben die Tierschutz-Götter eine umfangreiche Internet-Recherche gesetzt. Eventuell Tierarzt finden, im Wartezimmer vielleicht warten, feststellen, ob Stubentiger gechipt ist und so weiter. Da wird es sogar etwas unlogisch, denn für die Tasso-Erfassung muss er das theoretisch ja sein, gechipt.

Danach muss sich der Finder oder die Finderin auf einer Website durch die Liste der vielen verlorenen Hunden und Katzen scrollen – wenn das nicht der Tierarzt macht – oder den Vierbeiner gleich an den örtlichen Tierschutz weitergibt, der dann... Und so weiter und so weiter. „Mit all diesen Informationen drücken Sie bitte die eins.“ Oder Sie verlieren die Geduld und lassen Matteo – auch wenn er hübsch und wertvoll ist – einfach seiner Wege gehen.

Endlich: Die direkte Telefonverbindung

Unsere Redaktion ließ aber nicht locker, sondern sandte E-Mails an die Tasso-Pressestelle und bekam – nicht sofort aber irgendwann – ein freundliches Schreiben mit dem Hinweis auf Datenschutz und man könne ja nicht einfach den Namen und die Nummer des Besitzers, et cetera et cetera. Aber man könne dem suchenden Besitzer ja mal sagen, er solle sich melden, wenn er denn möchte. Tatsächlich, viele Tage später kam der Anruf. Endlich! Eine direkte Telefonverbindung in Sachen Maine Coon Matteo.

Und ab da wurde es mysteriös. Am Apparat war eine Tierschützerin, die offensichtlich in die Matteo-Suche intensiv eingebunden war. Die Katze sei womöglich gestohlen worden, sagte sie. Man habe da einen konkreten Verdacht. Aber nein, nein, die Polizei wolle man nicht einschalten, das regele man selber. Mehr wolle man dazu nicht sagen.

Ob es je geregelt wurde, ob Matteo je wieder zurückkehrte? So gerne hätten wir unseren Leser informiert – allein, wenn Datenschutz und Tierschutz aufeinandertreffen, da steht wohl nicht nur eine fiktive Emma Bantle, sondern auch die ganz reale, bekannte Lokalzeitung auf verlorenem Posten.