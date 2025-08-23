Guten Morgen-Gruß: Die lieben Kollegen

1 Heutzutage gibt’s in Restaurants „Specials“. Hört sich vielversprechend an – aber Vorsicht! Foto: Die Oberbadische Alles wird komplizierter – sogar die Mittagspause, findet unser Autor.







Alles wird komplizierter – sogar die Mittagspause. Weiland konnte ich als Werktätiger ein „Tagesessen“ bestellen – dies aber erinnert die jungen Kollegen offenbar an holzgetäfelte Kantinen mit Linoleumböden und Bohnerwachs. Heutzutage gibt’s nur noch „Specials“. Hört sich vielversprechend an – aber Vorsicht: Man muss mindestens 15 Minuten Zeit für die Bestellung mitbringen. Den Beilagensalat gibt es mit Avocado-, Joghurt-Tahini (Hä?)-, Rote Beete-Sesam-, Mango-Chilli- oder (natürlich): Hausdressing – wir sind noch nicht mal bei den Hauptgerichten. Für die gibt es nochmal so viele Varianten. Nachdem sämtliche jüngere Kollegen in insgesamt 20 Sekunden geordert hatten, blieb unklar, was die 20-jährige Service-Kraft härter schockierte: dass ich ihr mehrere Fragen stellte, oder dass ich sie mit „Sie“ ansprach. Schließlich folgte ich der Empfehlung der zusehends angespannten Kollegen – was ich eigentlich nett fand. Aber was war der Tenor am Tisch: „Betreutes Bestellen!“ Na großartig. Aber immerhin: Ich fand’s lecker!