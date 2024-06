Glosse: Cluser Notizen: Bier, Musik und wo geht’s zum Mont Blanc?

1 Das Bier blieb erstmal im Gepäckraum des Buses. Foto: Elke Reinauer

Mit über 400 Litern Bier ging’s in zwei Bussen nach Cluses. Für manche Trossinger ein Wiedersehen, für andere das erste Mal, wie für diese Schreiberin.









Link kopiert



Heil kamen die 100 Trossinger und rund 30 Fässer Bier über die Schweizer Grenze. Gastronom Markus Santo hatte ein Transitbeleg für die Lieferung. Damit sei die Einfuhr einfach, so er. Allerdings: „Man muss ihn dabei haben.“ Hatte er dann auch und musste ihn nicht mal vorzeigen. Schwierig wurde es für die drei Soldaten der Trossinger Patenkompanie. Im Gegensatz zum Bier, durften sie nicht in die Schweiz einreisen. Dafür gab es dann auch keinen Transitbeleg. Die Schweizer möchten keine Militärfahrzeuge durch ihr neutrales Land fahren lassen, hieß es von den drei Militär-Männern. Sie fuhren dann direkt über Frankreich nach Cluses und standen pünktlich zum Festakt in ihren grauen Uniformen auf der Matte. Derweil lagerte das Bier im Gepäckraum des Busses. Der Durchlaufkühler machte es möglich, klärte Markus Santo die besorgte Trossingerin auf. Warmes Bier geht gar nicht, es sei denn, es ist ein „gestauchtes“ auf der Hinfahrt. Das gab’s nämlich für den ein oder anderen als Wegzehrung. Irgendwie müssen sechs Stunden Fahrt ja rumgebracht werden. Schön übrigens, dass die Musiker der Musikschule für Trossinger Morgensupp’ beim Stopp an der Autobahnraststätte sorgten.