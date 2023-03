1 Eskalation im Ruderboot: Gloria und Nikola beim Spiel „Leck nicht“. Es fliegen die Fetzen zwischen beiden. Foto: RTL

In der fünften Folge der RTL-Realityshow „Prominent getrennt“ geraten Gloria und Nikola aus Rottenburg wieder aneinander. Und dann flirtet Glorias Ex auch noch mit Marlisa.









„Meine Fresse, Alter.“ „Verpiss Dich, Alter.“ „Sei nicht sauer, Alter.“ „Alter“ ist in der fünften Folge des Reality-TV-Formats „Prominent getrennt“ gefühlt 1000 Mal zu hören. Ja, man kann sagen, es ist ein Lieblingswort der Kandidaten, allen voran von Gloria und Nikola aus Rottenburg, die beiden ehemaligen Teilnehmer von „Temptation Island“.

Ob sie wissen, dass sie damit einen bedeutenden Ausdruck der Geschichte zitieren? „Alter“ (in Österreich Oida) stammt laut eines Jugendwort- Glossars der „Süddeutschen Zeitung“ ursprünglich aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, als Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg in Kriegsdingen erfahrene „alte Schweden“ als Ausbilder für seine Soldaten einsetzte.

Der „Ehekrieg“ wird im Ruderboot fortgesetzt

„Ehekrieg“ gibt es auch in der fünften Folge zwischen Gloria und Niko wieder jede Menge, so wie in den vergangenen Folgen auch. Es wird klar: Gerät das Rottenburger Ex-Paar in Stresssituationen, dann knallt es gewaltig zwischen den beiden – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auf dem Ruderboot namens „Versunkene Liebe II“ – auf dem Wasser müssen die Ex-Paare wieder mal in einem Spiel namens „Leck nicht“ gegeneinander antreten – fliegen die Fetzen und Niko bekommt sogar von Gloria den Rudergriff ins Gesicht. Ob Absicht oder nicht – das wird nicht ganz klar.

Nach dem Spiel herrscht zwischen Nikola und Gloria dicke Luft. Foto: RTL

Am Ende erreichen die beide einen dritten Platz, es fehlt nur ein Punkt zum ersten Platz. So schlecht kann es also nicht gewesen sein – das Frage- und Ruder-Spiel. Doch die Ausschnitte zeigen nur eines: Zoff, Zoff und nochmals Zoff. Und Gloria scheint wieder „die Böse“ zu sein. Sie bombardiert Niko: „Sei nicht so dumm. Sei kein Fohlen.“

Niko beschwert sich: „Du hast mich die ganze Zeit angeschrien“

Der fast komplett Tätowierte sagt im Nachgang zu seiner Ex: „Du hast mich die ganze Zeit angeschrien.“ Die in Starzach-Wachendorf aufgewachsene Gloria reagiert: „Du hast auch geschrien.“ Niko erwidert: „Du hast mehr geschrien.“ Dann herrscht eisiges Schweigen. „Warum willst du nicht mit mir reden“, fragt der konsternierte Niko. „Ich will gerade nicht reden“, antwortet Gloria. Niko: „Guck in meine Augen.“ Gloria: „Ich kann nicht mehr in Deine Augen schauen.“

Gloria spricht mit Niko. Foto: RTL

Er ist daraufhin nur noch fassungslos: „Wir passen null charakterlich. Katastrophe, ey.“ Dann fließen bei der 30-Jährigen die Tränen. Sie schluchzt: „Ich will auch einfach nur da sein und irgendwie kuscheln und Liebe haben und Liebe geben. Ich will ja nichts Schlechtes.“

Niko beichtet Gloria, dass er von Marlisa einen Kuss auf die Wange bekommen hat. Foto: RTL

Die Beziehung oder Ex-Beziehung ist auch in Folge fünf ein einziges „Auf und Ab“. Erst heißt es: „Halt die Fresse, Alter.“ Danach versucht es Gloria wieder mit Annäherung und kneift Nikola liebevoll in den Hintern.

Niko flirtet mit Marlisa – Gloria ist sauer

Doch dann bahnt sich der nächste Stress an. Niko sagt aus Spaß zu Marlisa (ebenfalls einst bei „Temptation Island“), Mitbewohnerin in der „Villa der Verflossenen“, dass er gerne einen Kuss auf die Wange als Gegenleistung hätte, damit er ihr beim Geschirrtragen hilft.

Die „Flirt-Beichte“ kommt bei Gloria gar nicht gut an. Foto: RTL

„Wenn Gloria das mitkriegt, tickt die aus“, warnt Michelle („Temptation Island“) Niko. Der rennt deshalb lieber gleich selbst zu seiner Ex und beichtet: „Das war nur Spaß.“ Die findet das aber nicht so lustig: „Das ist schon eine kleine Vorstufe zum Flirten.“

Niko verrät seinen „Fetisch“

Marlisa flirtet weiter mit Niko. Auf der Couch liegend fragt sie ihn: „Hast du einen Fetisch, worauf du stehst bei Frauen?“ Niko antwortet: „Arsch.“ Marlisa: „Arsch? Klein oder groß?“ Niko: „Alles, aber schon mehr groß, also nicht groß-groß, aber schon groß.“ Große Dialoge der Weltgeschichte also.

Marlisa flirtet mit Niko und sagt: „Ich bin halt ein flirtiver Mensch.“ Foto: RTL

Am Ende zeigt sich Gloria wieder von ihrer „soften“ Seite. Sie findet es mega-ungerecht, dass Niko beim nächsten Spiel nur für die geringste Stufe eingeteilt wird, weil ihm anscheinend nichts zugetraut wird. „Ich hätte Dir eine viel höhere Summe gegeben“, schaut sie ihn liebevoll an und umarmt ihn lange. Wie lange das so harmonisch bleibt, Alter?