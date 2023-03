„Ich war der Mann in der Beziehung“

1 Gloria und Nikola aus Rottenburg sollen bei der RTL-Serie „Prominent getrennt“ über ihre Beziehung reden. Foto: RTL

Bei der RTL-Realityshow „Prominent getrennt“ sollen Gloria und Nikola aus Rottenburg über ihre Beziehung und ihr Sexleben sprechen. Und am Ende der neuesten Folge müssen sie zittern, ob sie die „Villa der Verflossenen“ verlassen müssen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Alle gegen Gloria – in der vierten Folge (im Streaming kostenpflichtig zu sehen auf RTL+) muss die Rottenburgerin heftig einstecken. Gerade einige Männer haben sich in der „Villa der Verflossenen“ in Südafrika auf Gloria eingeschossen. Sie wollen sie am Ende der Folge rauswählen. „Es geht nur Gloria – alle rauf, ansonsten fliegen wir“, gibt Matthias „Matze“ Höhn („Berlin – Tag und Nacht“) den Ton vor. Silva („Dschungelcamp“) stimmt zu. „Ja, dann machen wir das.“

Matze ist stinkig: „Nach der Mädchennominierung hat man ja gesehen, wozu Gloria fähig ist.“ Dort hatte Gloria Matze und Ex-Freundin Jenefer („Berlin - Tag und Nacht“) für den „Rausflug“ aus der Villa nominiert. Können die anderen Marc-Robin überzeugen? Seine Ex-Freundin Michelle ist mit Gloria befreundet.

Ein hartes Beziehungsgespräch: Ist Gloria wieder die Böse?

Doch bevor es die Männer-Nominierung gibt, steht ein hartes Beziehungsgespräch an. In dieser Folge müssen ausgerechnet Gloria und Ex-Mann Nikola miteinander sprechen: Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein. Gloria ist für viele das „Biest“ – auch bei den Zuschauern, Niko das Opfer.

Gloria ist nicht begeistert, dass sie zum Beziehungsgespräch muss. Foto: RTL

Marc-Robin redet auf den Ex von Gloria ein: „Lass Dich einfach nicht runterbuttern. Sie wird wieder durchdrehen. Der Grund, warum eine Gloria hier noch drin ist, bist Du. Weil alle Leute mögen Dich.“ Gloria befürchtet das Schlimmste: „Ich weiß nicht, ob er mich versteht. Oder wir wieder komplett aneinander vorbeireden. Und dann werfen wir mit Dreck um uns und beschuldigen immer den anderen.“

Niko teilt gegen Gloria aus: „Du hast mich unterdrückt“

Zu zweit müssen sie die erste Frage beantworten: „Warum war unsere Hochzeit ein Fehler?“ Nikos Stimme zittert: „Weil die Person, die ich in Kroatien kennengelernt habe und welche Du jetzt bist, ist komplett eine andere. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Du mich unterdrückst, Alter. Die Leute haben gemerkt, wie Du mich einfach kommandierst. Ich möchte mein Leben allein.“

Das Beziehungsgespräch bringt Nikola an seine Grenzen. Foto: RTL

Die in Starzach-Wachendorf aufgewachsene Gloria reagiert patzig: „Du kannst ja Dein Leben allein leben, weil ich Gott sei dank nicht mehr in Deinem Scheißleben bin. Ich bin nicht mehr da, um deinen Rücken frei zu halten. Wer hat 15.000 Euro für dich insgesamt ausgegeben? Du hast keine Wertschätzung mir gegenüber, du hast immer nur genommen, genommen, genommen, und Du hast mir niemals was zurückgegeben.“

Wurde Gloria von Niko nur ausgenutzt?

Dann kommt der schlimme Verdacht: Hat Niko Gloria einfach nur ausgenutzt? Niko habe ihr versprochen, dass er arbeiten gehe, wenn er eine Arbeitserlaubnis habe. „Ich bin ein wahr gewordener Traum, eine dumme Deutsche, die sich in Dich verliebt hat.“

Niko ist fassungslos, als ihn Gloria mit ihren Vorwürfen konfrontiert. Foto: RTL

Niko ist entsetzt und beteuert: „Ich habe dich sehr geliebt, und ich liebe dich noch.“ Gloria kommentiert: Schlag’s Märchenbuch zu.“

Intime Geständnisse von Gloria und Niko

Nächste Frage. Diesmal darf sie Niko stellen. „Warst Du zufrieden mit unserem Sexleben? Niko ist gespannt auf ihre Antwort. Er sagt: „Das Sexleben von uns war Scheiße. Ich hatte Bock, Du hattest nie Lust.“ Gloria antwortet: „Du warst halt nicht männlich für mich. Ich war der Mann in der Beziehung.“

Doch dann versöhnliche Worte von Gloria: „Der Sex war schon gut, auf jeden Fall hatte ich den besten Sex mit Dir – wenn du mal an einem Tag männlich warst.“ Auch Niko schlägt einen anderen Ton an: „Ich fand dich so sexy, Alter.“

Hat die Beziehung doch noch eine Chance?

Und war Niko seit der Trennung treu? Immerhin hatte er bei „Temptation Island“ den Kontakt zu anderen Frauen genossen. Seine Antwort kommt schnell: Seit der Trennung habe es keine andere Frau gegeben – und das, obwohl er „fast jeden Tag Sex“ brauche. Er habe immer noch daran geglaubt, dass es weitergehen könnte. „Hast Du wirklich noch gedacht, du kannst mich noch zurückkriegen?“, fragt Gloria nun deutlich sanfter. Niko antwortet: „Du hast Schluss gehabt, nicht ich.“ Gloria: „Willst Du mich jetzt immer noch zurück?“

Hat die Beziehung noch einen Sinn? Niko braucht Zeit zum Überlegen. Foto: RTL

Ui, ist die Beziehung etwa doch noch zu retten? Niko antwortet: „Ich brauch einfach Zeit.“ Dann greift Gloria die Hand von Niko und sie gehen gemeinsam zur Villa zurück.

Bei der Rückkehr wird Niko von den Männern gleich ins Beschlag genommen. Gloria muss sich dagegen erst einmal „sortieren“. „Er hat mir gesagt ‘Du machst mich immer runter‘. Aber da hat er schon recht.“

Fabio zu Niko: „Hau ab von dieser Frau“

Fabio De Pasquale („Couple Challenge“ und „Temptation Island“) redet dagegen auf Niko ein: „Wechsel Dein Kapitel. Schreib ein neues Kapitel. Hau ab von dieser Frau.“ Gloria ist enttäuscht von Niko: Er kann nichts für sich behalten.“ Warum müsse er gleich mit den anderen darüber sprechen: „Gerade mit Marc-Robin – ich und er hassen uns.“

Michelle (links), Marlisa und Marc-Robin während der Nominierung Foto: RTL

Im Interview fließen bei Gloria die Tränen. Sie schluchzt: „Das tut auch weh, ich hätte alles für ihn gemacht. Ich habe es immer nur gut gemeint.“ Später klingt sie schon wieder ein bisschen anders: „Ich streite ja gerne, ein bisschen Streit ist Würze.“

Wer muss die „Villa der Verflossenen“ verlassen?

Dann das große Finale der vierten Folge: Wer fliegt aus der „Villa der Verflossenen“? Für Gloria und Niko wird es richtig eng. Denn mehrere Männer nominieren die beiden.

Jenefer und Matze müssen die „Villa der Verflossenen“ verlassen. Foto: RTL

Am Ende ist das Kopf-an-Kopf-Rennen entschieden. Jenefer und Matze müssen gehen, Gloria und Niko dürfen bleiben. Matze kann dem Ganzen noch was Positives abgewinnen: „Wir sind in diesem ekligen Szenario nicht mehr dabei.“