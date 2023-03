1 Während der Nominierung kommt es zu einer Diskussion zwischen den Expaaren (von links): Karina und Gustav, Matthias (Matze) und Jenefer, Fabio und Marlisa, Nikola und Gloria, Marc-Robin und Michelle, Silva und Stefanie, Jakub und Kate. Foto: RTL

In der „Villa der Verflossenen“ herrscht dicke Luft – und Gloria Glumac aus Rottenburg ist mittendrin. Am Ende der dritten Folge (kostenpflichtig zu sehen auf RTL+) eskaliert die Situation und Gloria wird zum „Feindbild“ für andere Ex-Paare. Doch wie konnte es dazu kommen?

Zunächst geht es wie in der zweiten Folge erst einmal um die „Ehehölle“ (Orginalton des Moderators) von Gloria und Noch-Ehemann Nikola. Am Morgen schmiegte sich Gloria noch in den Arm von Niko – was gar nicht im Sinne des ganzkörpertätowierten Niko war. „Ich wollt mal so kurz im Arm liegen, weil es bequemer als im Kissen ist“, begründete die 30-Jährige. Ihr „Ex“ verstand die Welt nicht mehr: Das geht einfach nicht, Alter. Wir haben gestritten. Du wolltest nicht nur kuscheln, Du wolltest bisschen Körperkontakt mit ihr haben.“ Gloria reagiert entrüstet: „Ne, auf keinen Fall, ne.“

Vertrauen im Keller bei Gloria und Niko

Als mehrere Ex-Pärchen gemeinsam auf dem Sofa rumfläzen, wird Gloria gefragt, ob sie Niko – wenn sie noch zusammen wären – eine Woche lang allein zum „Ballermann“ lassen würde. Ihre Antwort zeigt, wie das Vertrauen im Keller ist.“ Bei Temptation habe ich gesehen, wie er teilweise sein kann, das habe ich so gar nicht gewusst, dass er so ist. Das hat schon bisschen Vertrauen angeknackst.“ Dann wird sie deutlicher: „Der lag auf dem Boden und dann hat eine auf ihn drauf richtig trockengebumst – im Bikini.“

Wieder gibt es Stress zwischen Gloria und Niko. Foto: RTL

Würde Niko ähnlich wütend sein, wenn es genau andersherum wäre? Er antwortet mit einem klaren Nein. Gloria rastet aus: „Halt’s Maul, das ist eine Lüge. Das ist so eine fucking, fucking Lüge. Halt’s Maul. Ich kann das Gelaber nicht hören.“

Verschwörungen in der „Villa der Verflossenen“

Doch nicht nur mit Niko hat Gloria Krach. Sie macht sich keine Freunde, als es darum geht, welches Pärchen aus der „Villa der Verflossenen“ fliegen soll. Zuvor hatte es zwischen einigen Pärchen Absprachen gegeben. Die „Verschwörung“ hat es auf Jenefer und Matthias („Matze“) abgesehen, frühere Teilnehmer des Reality-Formats „Berlin - Tag & Nacht“. Das Ränkespiel hatte Silva Gonzalez, Sänger und Dschungelcamp-Teilnehmer entzündet. Es sei alles in Ordnung, solange er, Silva, „an der Macht“ sei. Gloria stimmt zu.

Silva und Stefanie führen ein Strategiegespräch zur anstehenden Nominierung. Foto: RTL

Juliano („Are You The One? 2020“ und „Temptation Island VIP 2021“) macht seiner „Ex“ Sandra Janina („Love Island“ und „Temptation Island VIP 2021“) klar, dass es nicht ohne Taktik geht in der Villa. Man sei in einer Herde mit vielen Schafen. „Erst ist man der Wolf, dann der Hirte.“ Seine Ex antwortet: „Das ist so fies, eine Taktik aufzustellen.“ Juliano: „Irgendeiner ist immer das Opfer.“

Gloria wird als „Ratte“ beschimpft

Als Gloria dann zu ihrer Nominierung schreitet, explodiert die Stimmung. Sie will tatsächlich Jenefer und Matze raushaben. „Es gibt halt Menschen, die viel für die Gruppe machen, andere weniger“, lautet ihre Begründung. Matze kontert: „Jenny kocht und putzt.“ Zwischenschnitt. Gloria kommentiert abseits des Geschehens: „Endlich haben wir ein bisschen Action und Trouble in der Villa.“

Während der Nominierung kommt es zu einer Diskussion zwischen den Expaaren (von links): Karina und Gustav, Matthias (Matze) und Jenefer, Fabio und Marlisa, Nikola und Gloria, Marc-Robin und Michelle, Silva und Stefanie, Jakub und Kate. Foto: RTL

Und das auf heftige Weise. Matze geht Gloria an: „Das ist Reality, die haben halt nichts anderes drauf, Digger, die können nichts anderes.“ Die in Wachendorf aufgewachsene Gloria wehrt sich: „Reality mache ich nicht hauptberuflich. Ich habe einen ganz anderen Hauptjob.“ In Richtung Matze sagt die Recruiterin und Influencerin: „Nimm’s sportlich.“ Er antwortet: „Ich kann es nicht sportlich nehmen, wenn du eine Ratte bist.“ Gloria sei link und falsch.

Die Rottenburgerin macht sich keine Freunde

Futter für die Fan-Gemeinde, denn Gloria hat dort eh den Stempel als Biest weg. Und sie selbst gibt dem ganzen noch Nahrung, indem sie den Streit kommentiert: „Ich liebe Drama und ich brauche es.“

Jenefer und Matthias (Matze) sind sauer auf Gloria. Foto: RTL

Ob Jenefer und Matze aber wirklich rausfliegen, ist noch nicht klar. Nachdem die Frauen nominieren durften, sind jetzt die Männer dran. Wie sicher sind Gloria und Niko? Bisher haben sie eine Stimme gegen sich. Kommen weitere Stimmen dazu?