In Folge drei wird das „Sommerhaus der Stars“ ( im TV auf RTL und im Streaming auf RTL+ zu sehen) mit der Rottenburgerin Gloria Glumac zum neuen TV-Format. Das große Promibacken? Nein, anderes Format, anderer Sender.

Es steht „Das große Promi-Packen“ an. Denn es werden fleißig Koffer gepackt, um die Flucht aus dem Sommerhaus zu ergreifen. Und Gloria steckt ungewollt mittendrin im Auszugstrubel.

Doch zunächst heißt es für ein anderes Paar: Abschied aus dem Sommerhaus.

Glückwünsche für die verhasste Konkurrentin

Das große Packen, Teil eins: Sarah Kern und Partner Tobias Pankow verlieren das Entscheidungsspiel gegen Kampf-Veganerin Tessa und Jakob. Dieses Ergebnis ist für manche Paare schwer verdaulich. Auch Gloria hätte sich etwas anderes gewünscht.

Sarah Kern und Partner Tobias Pankow müssen gehen. Foto: RTL/Folge 3

Dennoch gratuliert sie den Siegern. „Schade, dass Sarah geht, aber denen ihr Bett ist schon nice“, sagt Gloria, die mit ihrem Michael aktuell nicht in einem gemeinsamen Bett schlafen kann. Das Los hatte so entschieden, Tessa nimmt der Rottenburgerin allerdings die Glückwünsche nicht richtig ab: „Jaja, klar, jetzt auf einmal ist sie wieder unsere Freundin.“

Schlimmer Wildschwein-Vergleich im „Sommerhaus der Stars“

Das große Packen, Teil zwei: Der Abend im Sommerhaus wird feucht-fröhlich. Rafi schaut zu tief ins Glas und nimmt – na klar – Tessa ins Visier. Im wörtlichsten Sinne. Denn er tut so, als wolle er ein Wildschwein abschießen und zielt dabei auf Tessa. Das finden sogar die größten Tessa-Feinde geschmacklos – Rafis Partner Sam erst recht.

Tessa und Jakob sind geschockt. Foto: RTL/Folge 3

Der findet, dass Rafi zu oft zu tief ins Glas schaut und einen schlechten Umgang mit dem Alkohol hat Rafi ist tief verletzt und möchte raus aus dem Sommerhaus. Doch die Wogen können von Theresia und Gloria im letzten Moment noch geglättet werden. Puh.

Gloria rastet im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL aus

Das große Packen, Teil drei. Natürlich steht wieder ein Spielchen an. Partner-Fahrrad und Quizfragen beantworten. Die Pärchen müssen ihre Fahrräder auf einem Steg geschickt lenken, denn sie sind miteinander verbunden. Eine wackelige Angelegenheit. Zunächst ist Gloria siegessicher. Sie wollen wie beim letzten Mal gewinnen und sich damit bei der Nominierung gegen das Ausscheiden sichern.

Der erste Streckenabschnitt passt auch noch ganz gut. Und sogar das Rätsel – und jetzt geht es wirklich ums Backen - kann Gloria lösen. „Wenn meine Mutter der Mutter Deiner Mutter einen Kuchen backt, wer bekommt dann den Kuchen?“ Gloria antwortet: „die Oma“. Perfekt.

Michael ist fassungslos, wie Gloria mit ihm redet. Foto: RTL/Folge 3

Es kann weitergehen, besser gesagt weiter Fahrrad gefahren werden. Doch Gloria und Michael kommen total außer Tritt. Der neue Partner lernt die 32-Jährige in dieser Stresssituation von einer anderen Seite kennen. Im Hintergrund läuft Umerto Tozzis Hit Gloria. Dort heißt eine Sequenz übersetzt: Der Hass tritt ein, und die Liebe geht hinaus. Durch den Namen Gloria.“ Passender kann es nicht sein. Denn als Michael seine Gloria als „Mädchen“ bezeichnet, verliert die Rottenburgerin ihre „Contenance“. Ihr rutscht ein „F*** dich“ raus.

„Ich packe meine Koffer“ im „Sommerhaus der Stars“

Das macht Michael fassungslos: „Ich pack’ jetzt meine Koffer, ich lass so nicht mit mir reden.“ Wenig später stellt er Gloria noch einmal zur Rede. „Du bist ehrgeizig, ich auch. Aber du kommst in alte Dinger wieder rein, wo du deinen Partner beleidigst.“ Gloria kontert: „Du hast mich als Erstes Mädchen genannt und Mädchen geht gar nicht.“

Die anderen Sommerhaus-Bewohner hören den Streit. Sam kommentiert: „Jetzt kommt die alte Gloria raus.“

Michael droht Gloria mit dem Beziehungsende. Foto: RTL/Folge 3

Michael beginnt, seine Koffer zu packen. Gloria kommt dazu. Er wird deutlich: „Du weißt ganz genau, dass ich die ganze Scheiße nur für Dich mache. Ich wollte das hier nicht. Ich war nicht geil darauf.“ Und dann wird er knallhart: „Rede künftig mit deinen anderen Bauernfreunden so, aber nicht mit mir.“ War das eine Anspielung, dass Gloria beim „Großen Promi-Büßen“ mit Patrick, ehemaliger Teilnehmer von „Bauer sucht Frau“, anbandelte?

Gloria schluchzt – ist sie in einem „emotionalen Gefängnis“?

Michael rollt die Koffer nach draußen. Gloria verzweifelt: „Ich verspreche dir, es kommt nicht wieder vor.“ Michael spielt auf Glorias Ex-Mann Nikola und die damaligen Eskalationen an: „Ich heiße nicht... Ich will den Namen nennen.“ Gloria schluchzt: „Du kannst ausziehen- Aber ich will nicht, dass Schluss ist. Mir ist das Sommerhaus egal.“ Sie fügt hinzu: „Ich bin Dir ein Jahr hinterher gerannt, und ich habe so viel an mir gearbeitet, dass es für uns passt. Und es kann passieren, dass mich diese Spiele triggern.“

Sam und Rafi gucken erschrocken. Foto: RTL/Folge 3

Sam kommentiert: „Er möchte die alte Gloria nicht. Das finde ich schade. Das ist nicht die Gloria, die wir eigentlich kennen. Das wird brutal unterdrückt.“ Sam ergänzt: „Als ob er sie einsperrt ins Gefängnis.“

Michael erklärt noch: „Ich will nicht fame werden. Ich will nicht Influencer werden. Ich mach das nur wegen Dir.“ Das nehmen Sam und Rafi dem Realityshow-Neuling nicht ab: „Er hat Bock auf TV und Fame.“ Michael rollt mit seinen Koffern wieder ins Sommerhaus. Und für das Paar geht es doch weiter – im TV und in der Beziehung. Kann sich Gloria künftig zusammenreißen?