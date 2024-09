Gloria aus Rottenburg im „Sommerhaus“: Giftpfeil-Alarm, Betten-Zoff und Fleisch-Entzug

Die Creme de la Creme der Reality-TV-Stars trifft sich in einem etwas muffigen Ferienhaus. Das rieche so wie bei Oma, kommentiert Model Theresia Fischer (31), die mit ihrem 26 Jahre älteren ehemaligen selbstständigen Zahnarzt Stefan ins „Sommerhaus der Stars“ (zu sehen auf RTL+ und RTL) einzieht. Die Off-Stimme verspricht „speckige Betten und dreckige Becken“ – na lecker. Da wurde nicht richtig von den Vormietern aufgeräumt.

„Hier vergeht ein Besuch wie im Fluch“, sagt der Moderator dazu vielversprechend. Während hier wohl jeder Feriengast schnellstens von seiner Buchung zurücktreten würde, gibt es für die Stars und Sternchen kein Entrinnen.

Ist Glorias Neuer ganz anders als ihr Ex?

Auch für Gloria und Michael nicht. Die reisen als zweites Pärchen zum Domizil nach Bocholt an. Und die Spannung ist groß. Wie wird ihr „Neuer“ denn so sein? Wir erinnern uns: Mit Ex-Partner Nikola krachte es zunächst bei „Temptation Island“ gewaltig. Ihr ganzkörpertätowierter Ehemann flirtete und fummelte mit anderen Damen rum, was Gloria so richtig auf die Palme brachte. Da flogen die derben Schimpfworte nur so durch die Luft. Besser wurde es dann auch nicht bei „Prominent getrennt“. Auch hier flogen die Fetzen, bis bei beiden die Tränen flossen.

Der ehemalige Zahnarzt Stefan trägt seine Theresia auf Händen. Foto: RTL/Folge 1

Dafür musste dann Gloria büßen – vor Millionen Fernsehzuschauern beim „Großen Promibüßen“ – inklusive der „Runde der Schade“, in der ihr keine geringere als Deutschlands bekannteste Dragqueen Olivia Jones die Leviten las.

Ist Gloria überhaupt beziehungsfähig? Kann es überhaupt ein Mann an ihrer Seite aushalten? Das fragte sich die Reality-TV-Nation. Ja, es geht wohl auch anders, lautet die vielleicht überraschende Antwort. Partner Michael scheint ein ganz anderer Typ als der eher zart besaitete Niko zu sein.

„Wenn Du mich anschreist, zerfetz’ ich Dich“

„Die letzte Beziehung hat mich so psychisch fertig gemacht“, berichtet Gloria zunächst in der kleinen Vorstellungsrunde, gefolgt von einem Gloria-typischen Ausraster aus der Vergangenheit, der eingeblendet wird. Michael kommentiert: „Gloria ist noch nie laut gegenüber mir geworden.“ Und dann spricht er gleich Klartext: „Das wird sie sich auch nie im Leben trauen.“ Oha, da gibt ja jemand mal klare Kante. „Da würde ich auch durchdrehen. Dann würde ich sagen: Ciao.“ Geht das mit der 32-Jährigen gut? „Ich habe Gloria noch nicht gesagt, dass ich sie liebe. Dass muss dann vom Herzen kommen.“

Gloria will Händchen halten? Er nicht. Gloria will ihm ein flottes Outfit fürs Sommerhaus präsentieren? Kein Bock. Michael: „Was soll ich anziehen? Michi, entscheide mal. Das fuckt mich auf gut deutsch ab.“Da legt jemand gleich mal Selbstbewusstsein an den Tag. Und für das Sommerhaus hat Michael dann auch noch eine klare Ansage an Gloria: „Wenn Du mich anschreist, dann zerfetz’ ich Dich.“ Ist das der knallharte Kerl, den die Rottenburgerin braucht?

Veganer gegen Fleischesser

Bevor das Pärchen ins Sommerhaus einzieht, gibt es im Auto noch einen Schmatzer. Dann kommt es zur herzlichen Begrüßung mit Theresia und Stefan. Es folgt der erste Schock für Gloria. Michael liest auf der Begrüßungskarte vor, dass es „vegetarische Wochen“ gibt. „Heißt das, es gibt kein Fleisch?“, kann Gloria nicht fassen. Die 32-Jährige hat 26 Kilo abgenommen. Vor allem durch viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Ohne Fleisch kann Gloria eigentlich nicht.

Veganerin Tessa flippt völlig aus, als sie erfährt, dass es im Sommerhaus kein Fleisch geben wird. Foto: ’RTL/Folge 1

Das scheint sofort Entzugserscheinungen herauszukitzeln, die noch gesteigert werden, als Model Tessa Bergheimer mit ihrem Freund Jakob im Sommerhaus eintrifft. Tessa gerät in völlige Ekstase, als sie erfährt, dass es kein Würstchen-Geruch im Haus geben wird. Momente des Fremdschämens, die den Gesichtern der anderen ganz klar abzulesen sind: „Digger. Wartet mal.“ Ein lauter Schrei. „Tschuldigung. Tut mir echt leid. Ich freu’ mich so.“

In welcher Welt ist Michael bei seiner TV-Premiere da bloß gelandet? Er kommentiert: „Okaaaaay. Ein bisschen creepy (übersetzt: unheimlich). So wie ein Unfall. Du willst nicht hingucken, aber Du guckst hin.“ Als Tessa die ausgestopften Tierköpfe an der Wand sieht, ist sie geschockt. „Solche Flusspferde sind vorm Aussterben bedroht.“ Gloria klärt auf: „Das ist ein Wildschwein.“

Giftpfeile treffen auch Gloria und Michael

Die ersten Giftpfeile gibt es dann von Sam („Prince Charming“) und Rafi („Die Bachelorette“). Als Gloria Sam sagt, dass sie sich aus der Realityshow „The 50“ kennen, antwortet er: „Da warst Du ja nur fünf Minuten.“ Glorias Blick sagt alles. Ihr Freund Michael erntet eher herabschauende Reaktionen. Zu normal für die Welt der Realitystars? Sam kommentiert fies: „Ich dachte auch erst: Sommerhaus der Stars. Aber dann dachte ich: Das ist das Sommerhaus der Normalos.“ Sam fragt Gloria: „Der ist nicht für die Show, oder? Das ist schon ein echter Freund.“

Gloria ist sauer wegen der veganen Woche. Foto: RTL/Folge 1

Beim nächsten Pärchen tritt die Rottenburgerin dann auch noch ins Fettnäpfchen. Zu Alessia Herren, Tochter des verstorbenen Schauspielers Willi Herren, sagt sie, dass sie ihre Mutter Jasmin kennen würde. Doch das ist ihre Stiefmutter, mit der sie zerstritten ist. „Alessia hätte sie am liebsten erwürgt. Das habe ich in ihren Augen gesehen“, sagt Sam im Off-Interview.

Zum Glück ist die Wellenlänge mit Schauspieler Raul Richter („Notruf Hafenkante“) deutlich besser. Passionierte Fleischesser halten zusammen. Veganer Tessa und Jakob – „ne, das sind nicht meine Menschen“. Die beiden scheinen tatsächlich von einer anderen Welt zu sein. Oder besser gesagt von einem anderen Stern. Knutschend stehen Tessa und Jakob auf der Terrasse, als er ihr ein Liebesgeständnis macht: „Du bist eine Sternschnuppe. Aber eigentlich bist Du keine Sternschnuppe, sondern ein Satellit. Du schickst mir diese Gnade der Liebe.“ Ach, wie wunderbar. Das erinnert fast an die philosophischen Ausführungen von Loriot in seinem Film „Ödipussi“: „Ein Blatt fällt vom Baum wie ein Fisch. Oder wie ein Vogel, der an unsere Tür klopft.“

Betten-Frust als erster Beziehungsstresstest

Einen Vogel kriegt auch Gloria, als sie erfährt, welches Bett Micha und sie für die Nacht im Losverfahren erhalten haben. Sie sollen getrennt schlafen, was Gloria überhaupt nicht passt. Sie möchte lieber Möbel zusammenrücken, um sich nah zu sein. Michael ist sichtlich genervt. Raul Richter analysiert: „Die sind noch nicht so lange zusammen. Ich glaube, da könnte das Nervenkostüm von Michael relativ dünn sein. Und sie könnte ihm zu anhänglich sein.“ Designerin und Mitbewohnerin Sarah Kern redet Klartext: „Sie hat die Hosen an.“

Auf einer Wellenlänge beim Thema Essen mit Gloria: Schauspieler Raul Richter Foto: RTL/Folge 1

Gibt es vielleicht doch schon den ersten Streit? Gloria beschimpft aber nur ihr Nachtlager. Mit welchen Schimpfworten ist kaum zu verstehen, denn es piept andauernd. Zum Abschluss fragt die 32-Jährige, ob Michael denn noch wenigstens zehn Minuten zum Kuscheln kommt. Schnitt. War er wirklich so gemein? „Nein, er kam zum Kuscheln. Das wurde nur nicht mehr gezeigt“, verrät Gloria im Gespräch mit unserer Redaktion.