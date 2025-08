Die Glonki-Gilde Villingen macht bei der Eis-Challenge im Radio mit.

Der Verein trat am Montag live bei der „SWR3 Eis-Challenge“ gegen zwei andere Organisationen an, um den Eistruck in die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zu holen.

Ab sofort bis an diesem Dienstag, 5. August, um kurz nach 8 Uhr können alle ihre Stimme für die Glonki-Gilde online auf www.SWR3.de abgeben. Gewinnt das Team aus Villingen-Schwenningen, kann sich neben den Mitgliedern jeder eine Erfrischung vor Ort abholen.

„SWR3 Morningshow“-Moderator Kemal Goga begleitet den Eistruck und freut sich auf die Begegnungen vor Ort. Mindestens eine halbe Stunde lang ist das „SWR3 Eis-Challenge“-Team vor Ort und verteilt Gratis-Eis.

Neben den Vereinsmitgliedern erhalten alle, die in der Nähe sind und vorbeikommen, ein kostenloses Eis. Außerdem haben sie die Möglichkeit, den SWR3 Moderator sowie und Reporter kennen zu lernen und sich mit ihnen auszutauschen. Mit Musik, Eis und guter Laune wird die Mittagspause so zur spontanen Sommerparty.