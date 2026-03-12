Glocken in Oberndorf: Die Bergkapelle ist bald wieder komplett

Beim Guss der neuen Glocke sind auch Gäste aus Oberndorf dabei. Und sie sind fasziniert von dem symbolbeladenen Handwerk.
„Fest gemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden!“ So wie Friedrich Schiller in seinem berühmten Gedicht „Die Glocke“ den Glockenguss beschreibt, erlebten die Oberndorfer Renate Benzler, Wilhelm Haaga, Robert Häring, Walter Boos und Peter Wolf bei der Glockengießerei Bachert in Neunkirchen (Baden), wie die neue, 34 Kilogramm schweren Glocke für die Bergkapelle auf dem Lindenhof gegossen wird.