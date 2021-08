Mit Bäckerei kommt ein Café In Egenhausen soll Saur-Filiale entstehen

Bürgermeister Sven Holder geriet bei dem Gedanken ins Schwärmen. Mit dem Neubau einer Bäckereifiliale samt Café in der Walddorfer Straße werde "ein großer Wunsch" in Erfüllung gehen. Bauherr ist Gerhard Kirn, Geschäftsführer der gleichnamigen Spedition in Egenhausen.