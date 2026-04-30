„Global Sumud Flotilla“: Israel stoppt 20 Gaza-Hilfsschiffe – Aktivisten festgenommen

Die israelische Marine hat mehr als 20 Schiffe einer Gaza-Hilfsflotte gestoppt. Der Einsatz kam unerwartet früh und in internationalen Gewässern – Aktivisten erheben schwere Vorwürfe.
Die israelische Marine hat im Mittelmeer mehr als 20 Schiffe einer internationalen Gaza-Hilfsflotte abgefangen und Dutzende Aktivisten festgenommen. Nach Angaben des Außenministeriums in Jerusalem werden rund 175 Aktivisten „friedlich“ nach Israel gebracht. Die „Global Sumud Flotilla“ sprach dagegen von einem „gewaltsamen Einsatz in internationalen Gewässern“. Marinesoldaten hätten mehrere Boote geentert und „systematisch außer Gefecht gesetzt“.