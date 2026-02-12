Global Player aus Nagold: Starker Euro dämpft Ergebnis der Häfele-Gruppe

Die „Strategie 2030“ der Häfele-Gruppe zeige Wirkung, teilt das Nagolder Unternehmen mit. Der Umsatz sei 2025 stabil geblieben, die Wettbewerbsfähigkeit verbessert worden.
In einem „anhaltend herausfordernden Marktumfeld“ habe das Unternehmen im Jahr 2025 sein Umsatzniveau mit 1,72 Milliarden Euro stabil halten können. Das entspreche einem Rückgang von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr, stelle währungsbereinigt aber eine Steigerung von drei Prozent dar, heißt es in einer Mitteilung der Häfele-Gruppe. Trotz anspruchsvoller wirtschaftlicher und geopolitischer Rahmenbedingungen richte sich der Blick zuversichtlich auf 2026.