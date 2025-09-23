Global Player aus Herrenzimmern: Gründerpreis für David Reger – „Wir schreiben Robotik-Geschichte“

David Reger aus Herrenzimmern schaffte es auf ungewöhnlichen Wegen und mit viel Fleiß ganz nach oben. Jetzt hat der Robotik-Visionär eine besondere Auszeichnung erhalten.

Wenn es um David Reger und sein Unternehmen Neura Robotics geht, fühlt sich manch einer wie in einem Zukunftsfilm. Der Herrenzimmerner hat mit seinem in Metzingen gegründeten Unternehmen Neura Robotics neue Maßstäbe gesetzt und ist Rekordgeschwindigkeit zum Global Player in der Entwicklung marktreifer humanoider Roboter geworden.

Jetzt hat der 37-Jährige den Deutschen Gründerpreis 2025 in der Kategorie „Aufsteiger“ gewonnen. Die Auszeichnung würdigt „den außergewöhnlichen Erfolg des jungen Unternehmens, das innerhalb weniger Jahre vom Start-up zum Technologieführer aufgestiegen ist“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Mit seiner Vision von kognitiver Robotik – Maschinen, die hören, sehen, fühlen und mit dem Menschen interagieren können – gebe Neura Antworten auf einige der dringendsten Herausforderungen dieser Zeit: Fachkräftemangel, Pflegenotstand und die Zukunftsfähigkeit Europas im globalen Wettbewerb. Die Preisverleihung wurde auch live im Fernsehen übertragen.

Vergeben von Stern, Sparkassen, ZDF und Porsche

Der Deutsche Gründerpreis gilt als die renommierteste Auszeichnung für Unternehmer in Deutschland. Er wird jährlich vom Magazin Stern, Sparkassen, ZDF und Porsche vergeben und zeichnet Persönlichkeiten und Unternehmen aus, die mit Mut, Innovationskraft und nachhaltigem Unternehmertum neue Märkte prägen.

Die nächste Robotik-Evolutionsstufe

Gründer und CEO David Reger, sagte dazu: „Dieser Preis ist ein Signal dafür, dass Neura Robotics Zukunftstechnologien nicht nur erfinden, sondern sie auch global an die Spitze bringen kann. Unsere Mission ist klar: Wir bauen hier, mitten in Europa, die nächste Evolutionsstufe der Robotik. Nicht als Science-Fiction, sondern für den Alltag von Millionen Menschen – Zuhause und im Unternehmen.“

In Bösingen wurde nach der Übernahme von B.A.H. die Firma „Neura Electronics“ gegründet. Foto: Cools

B.A.H. Solutions in Bösingen übernommen

Ein Teil davon ist nun auch der Standort Bösingen. David Reger hatte im Frühjahr in seiner Heimat von sich reden gemacht, als er zum 1. Mai das insolvente Mittelstandsunternehmen B.A.H. Solutions in Bösingen kaufte. Auf die Übernahme angesprochen, sagt der Gründerpreis-Träger unserer Redaktion: „Damit wird langjährige industrielle Erfahrung mit modernster Technik verbunden und das Leistungsspektrum konsequent weiterentwickelt.“

Ein besonderer Fokus liege dabei auf dem automatisierten Schaltschrankbau für Neuras eigene Roboter-Generationen. „In Zukunft wird somit die Fertigung von Steuerungseinheiten für humanoide und mobile Roboter realisiert – hochautomatisiert, effizient und auf dem neuesten Stand der Technologie“, so Reger.

Im Ländle wird Geschichte geschrieben

Die Freude über den Gründerpreis ist bei dem gebürtigen Herrenzimmerner groß: „Wir bauen hier im Ländle nicht nur Roboter – wir schreiben Robotik-Geschichte. Unsere Wurzeln sind hier, und genau von hier aus bringen wir intelligente Robotik in die ganze Welt. Wir freuen uns sehr, dass die Jury des Gründerpreise unseren bisherigen Weg so wertschätzend würdigt.“