Global Player aus Herrenzimmern: Gründerpreis für David Reger – „Wir schreiben Robotik-Geschichte“

David Reger aus Herrenzimmern schaffte es auf ungewöhnlichen Wegen und mit viel Fleiß ganz nach oben. Jetzt hat der Robotik-Visionär eine besondere Auszeichnung erhalten.
Wenn es um David Reger und sein Unternehmen Neura Robotics geht, fühlt sich manch einer wie in einem Zukunftsfilm. Der Herrenzimmerner hat mit seinem in Metzingen gegründeten Unternehmen Neura Robotics neue Maßstäbe gesetzt und ist Rekordgeschwindigkeit zum Global Player in der Entwicklung marktreifer humanoider Roboter geworden.