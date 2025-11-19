Glitzer Glühwein XXL: Disco-Weihnachtsstimmung mit den Jungen Zillertalern und Palermo Pop Pistols

In der Balinger Volksbank-Messe steigt am Dienstag, 23. Dezember, die „Glitzer Glühwein XXL“-Party mit den Jungen Zillertalern, den Palermo Pop Pistols und jeder Menge Glitzer.
Bevor an Heiligabend Weihnachten im Kreis der Familie gefeiert wird, haben Partyliebhaber am Dienstag, 23. Dezember, in der Balinger Volksbankmesse noch einmal Gelegenheit, ausgelassen zu feiern. Die „Glitzer Glühwein XXL“-Party verbindet Discofeeling mit vorweihnachtlicher Stimmung und verspricht einen Abend voller Musik, Tanz und Glitzer. Funkelnde Discokugeln, Tannenbäume mit tonnenweise Lametta und festlich dekorierte Räume sorgen für eine wahrlich glänzende Weihnachtsstimmung.