Glitzer Glühwein XXL: Disco-Weihnachtsstimmung mit den Jungen Zillertalern und Palermo Pop Pistols

In der Balinger Volksbank-Messe steigt am Dienstag, 23. Dezember, die „Glitzer Glühwein XXL“-Party mit den Jungen Zillertalern, den Palermo Pop Pistols und jeder Menge Glitzer.

Bevor an Heiligabend Weihnachten im Kreis der Familie gefeiert wird, haben Partyliebhaber am Dienstag, 23. Dezember, in der Balinger Volksbankmesse noch einmal Gelegenheit, ausgelassen zu feiern. Die „Glitzer Glühwein XXL“-Party verbindet Discofeeling mit vorweihnachtlicher Stimmung und verspricht einen Abend voller Musik, Tanz und Glitzer. Funkelnde Discokugeln, Tannenbäume mit tonnenweise Lametta und festlich dekorierte Räume sorgen für eine wahrlich glänzende Weihnachtsstimmung.

Die Veranstalter, die RVB Events GmbH aus Balingen, die sich auch für das RV-Bang-Festival verantwortlich zeichnet, holen zwei Stimmungsbands nach Balingen: Die Jungen Zillertaler (JUZIs) bringen mit ihren Hits „So a schöner Tag“, „100 Mal verrückter“ und der neuesten Single „Fetzblau“ gute Laune aus Österreich in die Volksbankmesse. Das Trio um Markus Unterladstätter (Gesang, Bass), Daniel Prantl (Gitarre, Gesang) und Michael Ringler (Akkordeon, Gesang) verbindet volkstümliche Musik mit Partymusik und garantieren damit eine riesen Gaudi.

Italo-Schlager

Die Palermo Pop Pistols bringen ein bisschen Italien nach Balingen: Sie feuern sich mit den leidenschaftlichen Tönen der italienischen Musica in die Herzen ihres Publikums. Die temperamentvolle Show dieser achtköpﬁgen Band ist eine Hommage an die Großmeister des Italo-Popschlagers wie Umberto Tozzi, Adriano Celentano und an Balladengötter wie Eros Ramazzotti. Zelebriert werden aber auch alle deutschsprachigen Hits und Schlager, die sich dem Dolce Vita und der Sehnsucht nach südländischer Leichtigkeit hingeben.

Nach den Auftritten ist die Party noch lange nicht zu Ende: Dann übernimmt DJ Tobi Bonito und bringt die Volksbankmesse zum Kochen.

Weihnachtsmarkt-Klassiker

Hungrig und durstig muss an diesem Abend keiner sein: An der Bar gibt es neben den Weihnachtsmarkt-Klassikern Glühwein, Punsch und Schupfnudeln auch einen Aperolbrunnen.

Auch für Zaungäste wird gesorgt sein: Vor der Halle laden Essens- und Getränkestände zum Schlemmen ein – ganz ohne Ticket und mit jeder Menge weihnachtlichem Flair.

Das Gelände ist ab 16 Uhr für die Besucher zugänglich, Einlass in die Volksbankmesse ist ab 18 Uhr, das Programm endet gegen 3 Uhr morgens.

Tickets kosten im Vorverkauf 49 Euro und sind online über eventbrite zu erhältlich oder bei Osiander in Balingen. An der Abendkasse gibt es Karten für 59 Euro.