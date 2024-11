Wer selbst nicht Gleitschirm fliegen kann, kann mit einem erfahrenen Piloten zusammen einen Tandemflug machen. In der Schweiz ist dabei jetzt ein schweres Unglück passiert.

Bei einem Tandemflug mit Gleitschirm sind in der Schweiz zwei Menschen tödlich verunglückt. Es handelt sich um eine 45 Jahre alte Schweizerin und einen 51 Jahre alten Deutschen, der in der Schweiz lebte, wie die Polizei des Kantons Uri auf Nachfrage sagte.

Die beiden verunglückten am Sonntag an der Nordwand des Clariden. Der 3267 Meter hohe Berg liegt in den Glarner Alpen, Luftlinie rund 60 Kilometer südlich von Zürich.

Lesen Sie auch

Die beiden hätten schon vom Start an Schwierigkeiten gehabt, berichtete die Polizei. Was genau den Unfall ausgelöst habe, werde noch untersucht.

Bei einem Tandemflug sitzt der Gast vor dem Piloten auf einem Sitzgurt. Beide sind mit Sicherheitsleinen mit dem Gleitschirm verbunden. Sie starten zusammen im Laufschritt einen Abhang hinab, bis sie abheben.