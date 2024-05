Die beiden Flugschulen AirTime Oppenau und GlideZeit Tübingen schulen nun gemeinsam angehende Gleitschirmflieger am Stöckerkopf und haben rechtzeitig zum Beginn der Flugsaison ihre neuen Räume bezogen. Das teilt der Drachen- und Gleitschirmflugverein Baiersbronn mit.

Ausschlaggebend für den Standort Baiersbronn sind nach Aussage der Flugschulen die hervorragenden Schulungsbedingungen am Stöckerkopf. In den neuen Räumen in der Sankenbachstraße ist neben einem Schulungsraum auch ein Shop für Gleitschirmausrüstung untergebracht.

Gemeinsames Fachsimpeln

Mit interessierten Fliegern und Gästen wurde über die anstehende Flugsaison, das Schulungsgelände Stöckerkopf, neue Fluggeräte und mehr gefachsimpelt.

Über die Niederlassung der Flugschulen im Sankenbach zeigte sich auch der Gleitschirmflugverein erfreut, dessen Vorsitzender Fritz Kirschenmann die Inhaber der Flugschulen im Baiersbronner Fluggebiet begrüßte.

Die beiden Flugschulen seien eine Bereicherung für Baiersbronn und die einheimische Flugszene, zumal damit künftig die Ausbildung von Gleitschirmpiloten gewährleistet sei. Kirschenmann sicherte den Flugschulen eine gute Zusammenarbeit im vereinseigenen Fluggelände Stöckerkopf zu.