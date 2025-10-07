Gleitschirm-Absturz in Italien: Baumgartner-Absturz auf menschliches Versagen zurückzuführen

Mit seinem Sprung aus der Stratosphäre wurde Felix Baumgartner 2012 weltberühmt. Fast drei Monate nach seinem tödlichen Absturz an der Adriaküste in Italien ist die Ursache für das Unglück geklärt.
Fermo - Fast drei Monate nach dem tödlichen Absturz des österreichischen Extremsportlers Felix Baumgartner an der italienischen Adriaküste ist die Ursache für das Unglück geklärt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Stadt Fermo ist der Absturz mit einem motorisierten Gleitschirm auf menschliches Versagen zurückzuführen. Dies teilte Staatsanwalt Raffaelle Iannella auf dpa-Anfrage mit, zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.