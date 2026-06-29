Gleisarbeiten in Bad Wildbad: Fährt die Stadtbahn bis zur Enzbeleuchtung wieder?

Am Wochenende findet die Enzbeleuchtung in Bad Wildbad statt. Die Touristik wirbt mit der Anreise per Bahn. Doch die fährt gerade gar nicht bis zum Kurpark. Wie ist es am Wochenende?

Am Samstag, 4. Juli, findet im Bad Wildbader Kurpark wieder die beliebte Enzbeleuchtung statt. Das Fest, bei dem Tausende Lichterbecher sowie Lampions und weitere Lichtobjekte dem Kurpark eine ganz besondere Atmosphäre verleihen, lockt alljährlich viele Besucher an.

Die Organisatoren werben dabei explizit mit der Anreise per S-Bahn. Besucher können mit ihrem Eintrittsbändchen oder Online-Ticket am Samstag bereits ab 17 Uhr bis zum Fahrplanende kostenlos die S-Bahn S6 zwischen Pforzheim Hauptbahnhof und Bad Wildbad (Kurpark) nutzen. „Ein guter Grund, sich bereits im Vorverkauf mit einem Ticket einzudecken“, heißt es in einer Mitteilung der Touristik Bad Wildbad GmbH. Eintrittsbändchen gibt es zum Vorverkaufspreis bis Freitag, 3. Juli, 17 Uhr, an der Tourist-Information in Bad Wildbad oder online über Reservix.

Arbeiten dauern wegen der Sommerhitze länger

Doch gibt es dabei einen Haken? Denn die Stadtbahn fährt derzeit nur bis zum Bad Wildbader Bahnhof. „Im Juni führt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) Instandhaltungsarbeiten auf der Enztalbahn durch“, teilte die AVG bereits vor einiger Zeit mit. Dabei sollen die Strecken modernisiert werden, damit die Bürger laut Mitteilung „auch künftig von einem leistungsstarken ÖPNV-Angebot auf der Schiene profitieren“ können.

Doch wer derzeit etwa durch die Bad Wildbader König-Karl-Straße läuft, sieht, dass noch immer keine Bahn fährt. Eigentlich hätten die Arbeiten bis Montagmorgen abgeschlossen sein sollen. Die AVG gab allerdings vor wenigen Tagen bekannt: „Die Bauarbeiten in der Innenstadt von Bad Wildbad müssen aufgrund der aktuell hohen Temperaturen verlängert werden.“ Daher finde auch von Montag, 29. Juni, bis Freitag, 3. Juli, 9.10 Uhr, zwischen Bad Wildbad Bahnhof und Bad Wildbad Kurpark kein Zugverkehr statt. Alle Züge beginnen und enden im Bahnhof Bad Wildbad.

Touristik denkt derzeit nicht an einen Plan B

Doch werden die Arbeiten wirklich fertig oder ist womöglich eine weitere Verzögerung zu befürchten, die dann am Wochenende auch die Besucher der Enzbeleuchtung betreffen könnte? Die Bad Wildbader Touristik-Chefin Stefanie Bott gibt sich trotz der aktuellen Verzögerung gelassen: „Ja, wir sind im stetigen Austausch mit der AVG“, bestätigt sie. Die Touristik habe die Rückmeldung erhalten, dass die Arbeiten am Freitag, 3. Juli, um 9 Uhr erledigt sind. „Wir verlassen uns darauf und haben aktuell keinen Plan B, da nach erneuter Rückfrage das Feedback kam, dass es sicher sei, dass die Arbeiten bis Ende der Woche abgeschlossen sind“, so Bott weiter.

Die Arbeiten an der Stadtbahn haben sich wegen der Hitze verzögert. Foto: Hans Schabert

Ein Plan B wäre auch schwierig, denn aufgrund der räumlichen Situation könne in Bad Wildbad kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, so die AVG weiter. Die ersten Fahrten am 3. Juli mit Bedienung Bad Wildbad Kurpark sind laut AVG die S6 (85055) ab Pforzheim Hauptbahnhof um 9.17 Uhr, die am Bad Wildbader Kurpark um 9.52 Uhr ankommen soll; die erste Abfahrt am Kurpark erfolgt dann um 10.05 Uhr in Richtung Pforzheim Hauptbahnhof mit Ankunft um 10.40 Uhr. Somit sollte für Samstag eigentlich alles wieder funktionieren.

Wer sicher gehen will, sollte in jedem Fall die entsprechenden Informationsaushänge an den betroffenen Haltestellen beachten. Weitere Informationen zum Fahrplanangebot der AVG gibt es zudem online unter avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.