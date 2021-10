2 Das eine Ende des Gefährts, das für Autofahrer auf der B 33 in der vergangenen Woche kaum zu übersehen war. Quelle: Unbekannt

Vielen Autofahrern auf der B 33 dürfte es aufgefallen sein. Auf der Schienenstrecke die parallel zur Bundesstraße verläuft, war ein Gefährt der besonderen Art unterwegs.















Link kopiert

St. Georgen - Vergangene Woche war er zu sehen: ein riesiger, gelber Zug mit mehreren Waggons. Fortbewegt hat sich dieser Riese alles andere als schnell. Ganz gemächlich rollte der Selbige auf der Schienenstrecke in der Nähe des Baustoff-Fachhandels Richtung Sommerau, die parallel zur B 33 verläuft, entlang.

Nachbargleis sei ebenfalls gereinigt

Antwort kommt von der Pressestelle der Deutschen Bahn. Bei der Maßnahme handele es sich um eine Reinigung des Schotters, schreibt eine Sprecherin der Bahn. Dabei laufe eine Bettungsreinigungsmaschine durch das Gleis. Das Nachbargleis sei ebenfalls gereinigt worden. Die Maschine hebe den Schotter heraus, reinige ihn und setzte ihn wieder ein. "Die Maßnahme hatte keine Auswirkungen auf den Personenverkehr", so die Sprecherin. In dieser Woche tausche die Bahn dort Schwellen und Schienen aus, was ebenfalls maschinelle geschehe.