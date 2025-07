Die Gaststätte Gleis Süd im Horber Bahnhof feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Dazu kündigen die Betreiber eine Reihe von Veranstaltungen an. Besonders die Freunde von Livemusik sind angesprochen.

Noch diesen Monat sowie im August gibt es jeden Donnerstagabend Livemusik, immer von 19 bis 22 Uhr bei freiem Eintritt. Außerdem findet am Sonntag, 27. Juli, ein Weißwurst-Frühschoppen mit der Formation Blos ’n Klampf statt. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte im Lokal statt. Im nächsten Monat bietet das Gleis Süd vom 11. bis 17. August außerdem eine Italienische Woche.

Italienische Nacht

Noch mehr Italienisches: Als Highlight zum 15-jährigen Bestehen kündigt das Lokal für den Samstag, 16. August, unter dem Motto „Italienische Nacht“ auf dem Bahnhofsvorplatz ein Fest mit Livemusik von Angelo an.

Das Programm hat bereits begonnen. Am vergangenen Donnerstag startete Aniel Ferry, vielen bekannt von „Dicke Fische“, mit einem wunderbaren Konzert bei schönem Wetter auf der Terrasse. Diese Woche geht es am Donnerstag weiter mit „Joe Vox acoustic Trio“.

Außerdem spielen am Donnerstag, 24. Juli, Alex Vees, am Donnerstag, 31. Juli, die Band Soulprint, am Donnerstag, 7. August, Sandy Heller & Udo Seiler, und am Samstag, 16. August, gibt es ab 17 Uhr die italienische Nacht mit Angelo. Am 21. August setzen Alicja und am 28. August „Under the Bridge“ den Reigen der Konzerte fort.